Francesco Totti festeggia il compleanno del figlio di Noemi Bocchi, Ilary quello di Chanel

Ilary Blasi e Francesco Totti divisi anche per i compleanni dei figli. Chanel e il piccolo di Noemi sono nati lo stesso giorno

A volte le coincidenze sono davvero strane, tra tutti i giorni del calendario il figlio di Noemi Bocchi compie gli anni lo stesso giorno di Chanel Totti, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti. 16 anni la bellissima Chanel, 9 anni il piccolo Tommaso, entrambi nati il 13 maggio. Compleanno da festeggiare separati in ogni caso per Ilary e Totti, infatti l’ex calciatore è rimasto a Roma e la conduttrice è volata a Lugano con sua figlia. Chanel ha festeggiato il compleanno con mamma Ilary Blasi, il fidanzato e ovviamente Bastian Muller sul lago; Francesco Totti era alla festa per il figlio più piccolo della sua nuova compagna, per lui un party da tifoso romanista con Dybala che è spuntata sulla torta. Già l’anno scorso per l’ex calciatore il compleanno della secondogenita non deve essere stato semplice, era il periodo della crisi di cui parlavano tutti ma la coppia aveva già ben chiaro quale sarebbe stato il loro futuro. Quest’anno è cambiato tutto e chissà quante volte Francesco avrà pensato a sua figlia durante la festa del piccolo Tommaso.

Ilary Blasi innamorata di sua figlia a Lugano

Bellissime madre e figlia a Lugano sono apparse anche insieme alla cena in quattro per festeggiare tutto il giorno il compleanno di Chanel, gli auguri alla piccola donna, come ha scritto la conduttrice de l’Isola dei famosi. Ieri ovviamente sui social sono arrivati anche i teneri auguri di papà Totti ma a distanza. Di certo avranno tempo e modo per festeggiare anche loro.

Il protagonista nella nuova famiglia di Francesco Totti ieri è però stato il figlio di Noemi Bocchi, anche lei ovviamente innamorata del suo bambino. Impossibile non notare che la Bocchi veste sempre di nero, quasi sempre pantaloni neri e maglietta nera, al contrario di Ilary Blasi che è sempre molto attenta agli outfit che indossa, anche quando non mostra il brand scelto.