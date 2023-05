Chanel Totti e Ilary Blasi festeggiano il compleanno a Lugano in quattro

Per il suo compleanno Chanel Totti è a Lugano con mamma Ilary Blasi e i rispettivi fidanzati

Un compleanno pieno d’amore per Chanel Totti che oggi compie 16 anni e li festeggia con mamma Ilary Blasi e con i rispettivi fidanzati. Un compleanno speciale in Svizzera, a Lugano, un fine settimana davvero univo. Madre e figlia pubblicano le foto sui rispettivi profili social, sembrano più che altro sorelle. Il fidanzato di Chanel Totti le dedica tutto il suo amore con un simpatico scatto, lei condivide tutto e il gossip attende la foto delle due coppie insieme, perché in Svizzera ovviamente c’è anche Bastian Muller. I pettegoli sono certi che queste e le prossime foto, questo viaggio in Svizzera, farà venire mal di stomaco a Francesco Totti, perché la sua Chanel condivide questo momento così importante con altre persone che le riempiono il cuore e lui non c’è. Più di tutto c’è Bastian Muller, così come Noemi Bocchi da un anno è accanto a Francesco Totti. Due nuove famiglie allargate ma il fine settimana in Svizzera di Chanel Totti è una vera sorpresa.

Chanel Totti i suoi 16 anni in Svizzera con il fidanzato

Di certo quando tornerà a Roma Chanel festeggerà il suo compleanno con un party, con gli amici, ma oggi ha scelto di godersi la sua giornata con il suo fidanzato. Lui è Cristian Babalus, il gossip lo conosce perché a svelare della coppia è stata l’ex compagna di Cristian, che è anche la mamma della sua bambina. Cristian è giovanissimo ed è già papà ma adesso è il fidanzato di Chanel.

Ilary Blasi e sua figlia posano davanti allo stesso meraviglioso paesaggio, ospiti in un lussuoso hotel con vista lago. Che sia un regalo di Bastian Muller? L’imprenditore tedesco aveva già sorpreso la conduttrice de L’Isola dei famosi con il suo regalo di compleanno per lei, ovviamente extra lusso.

In Svizzera in queste ore tra made e figlia è più la Blasi che mostra le immagini della sua breve vacanza in un posto incantevole. Chanel si lascia coccolare dagli auguri di tutti e dalla presenza del suo fidanzato. 16 anni sono un’età speciale ma anche quella di Ilary lo è, oggi più che mai innamorata della sua vita, di Bastian, dei suoi figli.