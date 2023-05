Ilary Blasi regina di ghiaccio: sotto accusa dopo lo svenimento di Corinne Clery

Piovono accuse contro Ilary Blasi troppo fredda e poco empatica con i concorrenti dell'Isola dei famosi 2023: pubblico deluso

Sono passati due giorni dalla puntata dell‘Isola dei famosi 2023 di lunedì sera ma è ancora polemica su quanto accaduto in diretta. Parliamo, come potrete immaginare, di quello che è successo prima della prova che i naufraghi hanno dovuto affrontare, quando Corinne Clery a causa della sua fobia per i serpenti, pensando che avrebbe dovuto avere a che fare con essi, si è sentita male, fino a svenire tra le braccia di Alvin e di Paolo Noise che hanno cercato di soccorrerla al meglio che potevano. Una scena che è andata in onda in diretta e che, secondo alcune voci che sono circolate nelle ultime ore, non sarebbe molto piaciuta a Piersilvio Berlusconi, che vorrebbe proprio evitare questo genere di situazioni nei programmi in diretta.

Ma il momento dello svenimento di Corinne Clery non è piaciuto neppure al pubblico. E non per quello che è successo all’attrice, che è stata vittima suo malgrado, di fobie di cui tra l’altro aveva anche parlato in precedenza, ma per come Ilary Blasi ha gestito la situazione. La conduttrice, non ha infatti battuto ciglio, ed è rimasta impassibile, tanto che molti l’hanno ribattezzata sui social, la regina di ghiaccio. Chi ha in mente le urla di Alessia Marcuzzi, sotto shock per quello che succedeva a Mercedesz Henger, non può che fare il confronto, rendendosi conto di come le due conduttrici, abbiano reagito in modo decisamente diverso.

Ilary Blasi insensibile?

Tra i vari commenti sui social si legge: “UNA VERGOGNA! Ilary, Vladi e Papi si devono solo vergognare!

Insistere con Corinne per farle superare le paure FINO A FARLE AVERE UN ATTACCO DI PANICO E SVENIMENTO poi insistere con Fiore perché rimanesse sull’ isola con un dito rotto e dolorante, senza potersi muovere ma dover andare nel bosco per i bisogni, non fare il bagno (e il bidet) … è stata una cosa PESSIMA, da INSENSIBILI. L’ unico GRANDE è Alvin che ha fermato il gioco di Corinne sostituendola e che PIU VOLTE ha detto : “voi a casa non capite cosa significa stare sull isola in queste condizioni!” … BRAVO BRAVO BRAVO. L Isola la dovrebbe condurre Alvin che è attento, gentile, imparziale, corretto pur essendo empatico coi naufraghi e gli altri … a casa a sbucciare piselli!“.

E ancora: “Trovo davvero di cattivo gusto aver scelto Corinne, con le fobie non si gioca. Tanto buonismo su mille caxxate (parolacce comprese) e poi zero rispetto per le fobie di una persona. É evidente che per l’audience siano disposti a passare su tutti. Disgusto vero“.

Ed è più o meno la medesima accusa che molti spettatori fanno alla Blasi.

A detta del pubblico infatti la conduttrice risulta gelida e poco empatica nei confronti del pubblico. Non la salva neppure quell’autoironia e quella simpatia che avevano fatto di lei una delle conduttrici più amate dai giovanissimi a quanto pare…