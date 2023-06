Ilary Blasi non convince Pier Silvio Berlusconi con la sua Isola dei famosi?

Sembra ci sia qualche problemino tra Ilary Blasi e Pier Silvio Berlusconi a causa dell'Isola dei famosi 2023

Sembra che Pier Silvio Berlusconi non sia per niente contento dell’Isola dei famosi 2023 di Ilary Blasi, che dopo le prime puntate e un po’ di conti la conduttrice non abbia passato l’esame. Berlusconi è sempre più attento ai suoi programmi e sembra che Ilary Blasi non stia convincendo più i vertici Mediaset.

L’ultima edizione dell’Isola dei famosi mette a rischio la conduttrice? Cosa non funziona nel reality show che vede i naufraghi sempre più magri? Questa per noi è la cosa peggiore e non è un dettaglio, il messaggio è dei peggiori ma l’Isola è sempre stata così, dalla prima edizione.

Ilary Blasi fuori dall’Isola dei famosi?

Che significa che Ilary Blasi potrebbe restare fuori dall’Isola dei famosi? E’ una indiscrezione riportata dalla rivista Nuovo Tv e racconta come la Blasi non starebbe convincendo più di tanto i vertici Mediaset, primo tra tutti ovviamente Pier Silvio Berlusconi.

L’indiscrezione è clamorosa, l’amministratore delegato di Mediaset sarebbe stanco dell’ultima edizione del reality show, delle puntate del lunedì sera che in realtà vedono anche la padrona di casa abbastanza annoiata, soprattutto dopo una certa ora.

I costi dell’Isola dei famosi sono eccessivi in base agli ascolti

L’Isola dei famosi 2023 non brilla per gli ascolti e in più i naufraghi che hanno già abbandonato sono molti. In poche settimane i ritiri sono tantissimi, sembra impossibile riuscire a convincere chi decide di tornare a casa.

Pier Silvio avrebbe cominciato ad analizzare L’Isola dei Famosi e quello che sta vedendo in queste prima settimane di programmazione non avrebbe ottenuto la sua approvazione.

Si legge sul settimanale di gossip che riporta i vari infortuni e lo stress di chi non ce la fa più in Honduras.

Ilary Blasi ha sonno

Ilary Blasi prima puntata Isola dei famosi 2023

Ilary Blasi ride prendendo un po’ in giro tutti, è gelida se qualcuno sta male, non nasconde il sonno e la voglia di tornare a casa per dormire quando ormai arriva una certa ora. La rivista aggiunge altro e parla anche dei guadagni di Ilary per ogni stagione. Ma cosa c’è di diverso rispetto agli altri anni?

Piacerà questo atteggiamento a Pier Silvio? Si dice che l’ex moglie di Totti guadagni circa 300mila euro per ogni edizione del programma che presenta dal 2021.

Di certo dovrà terminare questa edizione, portare l’ultimo naufrago a casa ma anche l’Isola dei famosi poi potrebbe avere bisogno di una sistematina come si spera accada davvero per il Grande Fratello.

Ilary intanto si gode le sue giornate di relax divisa tra Mirabilandia e zoo di Ravenna da visitare con sua figlia Isabel e il fine settimana con il suo compagno, Bastian Muller, pronta per il prossimo lunedì in tv.