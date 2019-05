Beautiful anticipazioni: Steffy dice no a Bill, è una risposta definitiva?

Siete pronti per assistere a un nuovo matrimonio? A quanto pare i fiori d’arancio per il momento non arriveranno a Los Angeles. Le anticipazioni della puntata di domani 18 maggio 2019, di Beautiful, ci rivelano infatti che Bill sta per ricevere un due di picche da pare di Steffy. I due si, hanno firmato un accordo ma a quanto pare la ragazza non è tenuta per il momento ad accettare la proposta di matrimonio di Bill. E mentre lei ha il suo faccia a faccia con Bill, suo padre a distanza si chiede che cosa stia accadendo. Ridge non riesce a credere che Steffy abbia lasciato Liam per un bacio dato a Hope e ovviamente se la prende con la figlia di Brooke anche se poi deve chiederle scusa per molte delle offese che le ha fatto. Ridge pensa che sua figlia meriti di stare al fianco di Liam.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI SABATO 18 MAGGIO 2019

Vi ricordiamo quindi che Beautiful ci aspetta domani, sabato 18 maggio 2019 come sempre alle 13,40 su Canale 5.

Nella puntata di Beautiful in onda sabato vedremo la fine del faccia a faccia tra Steffy e Bill. La ragazza gli dirà che per il momento non ha nessuna intenzione di diventare sua moglie. Allo stesso tempo però, con le azioni che ha ricevuto in cambio di questo patto, vuole fare qualcosa. Di che si tratta? Ha intenzione di cacciare dalla Forrester Hope? Lo può fare? Non ci resta che seguire le prossime puntate di Beautiful per scoprire tutte quelle che saranno le mosse fatte da una Steffy che, a quanto pare, in questa fase della sua vita mette da parte l’amore e si concentra invece sulla vendetta! E Bill a quanto pare ha intenzione di aiutare Steffy in questa sua missione e le dice che le starà al fianco in questa sua battaglia anche perchè vuole che lei diventi una donna di cui si parli in tutto il mondo per i suoi meriti lavorativi…Bill le fa capire che non c’è nulla di male ad appoggiarsi a un uomo e che lei merita molto di più di quello che ha avuto fino a questo momento. E le ricorda che il suo nome per intero è Stephanie, il nome di sua nonna, una donna forte pronta a tutto. Ma Steffy, nonostante le belle parole di Bill, almeno per il momento, non sembra avere intenzione di fare il grande passo!

