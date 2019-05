Il segreto anticipazioni: Elsa resisterà ancora alla cattiveria di Antolina?

Elsa sta davvero mostrando una grande pazienza obbedendo agli ordini di Antolina che la tratta peggio di una bestia. Eppure la ragazza si mostra cortese e disponibile perchè, come avrete capito, ha uno scopo. Ma riuscirà a trovare le prove che dimostrano quando la sua ex ancella sia cattiva e pericolosa? Lo scopriamo con le anticipazioni de Il segreto che ci rivelano la trama della puntata in onda domani 18 maggio 2019. Elsa continua quindi a restare in casa di Antolina anche se viene trattata come un animale: le si chiede davvero di fare qualsiasi cosa e lei per il momento continua a gestire la situazione. Ha trovato una chiave: potrebbe aprire una scatola che contiene i segreti di Antolina? Scopriamo quelle che sono le ultime news da Puente Viejo con la trama della puntata de Il segreto in onda domani sabato 18 maggio 2019 alle 15,10 su Canale 5.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 18 MAGGIO 2019

Elsa stava per essere scoperta da Dolores e Antolina ma alla fine è riuscita a nascondere la chiave che ha trovato. Dolores osserva la ragazza in casa e nota come i ruoli si siano invertiti ma non può fare a meno di rendersi conto del fatto che Antolina esagera…Elsa sta cercando di mantenersi calma ma, quando sente Antolina parlare male di Consuelo si agita e inizia a rispondere molto male, una cosa che non aveva mai fatto in questi giorni…

Julieta alla fine ha convinto Pilar ad appoggiare la causa di Severo e di Carmelo. Con gli abitanti di Las Lagunas dalla sua parte, il Santa Cruz potrà andare avanti con la sua operazione…Severo ha convinto Irene ad andare alle Terme in modo da poter scrivere un articolo veritiero di quello che ha visto. Quando la giornalista torna è praticamente scioccata per quello che le è successo e decide di scrivere un articolo di denuncia: non le interessa se Anacleto non le darà più modo di lavorare, troverà altro ma lei non può scrivere quello che il suo datore di lavoro le ha chiesto…

Sembra che a Puente Viejo finalmente si fa per dire, sia morta una persona, per la gioia di Onesimo che può iniziare con il suo business delle pompe funebri. Ma non è tutto come sembra…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 18 maggio 2019 su Canale 5.