Il segreto anticipazioni prossime puntate: Antolina sta avvelenando Elsa? Dubbi e sospetti

Tante le domande che i fans de Il segreto si faranno nelle prossime settimane in merito allo strano atteggiamento che Antolina avrà verso Elsa. E’ possibile che la ragazza stia avvelenando Elsa? Che cosa sta succedendo davvero nella casa d Isaac ed Elsa? Proprio nella puntata de Il segreto in onda oggi abbiamo visto con quale particolare insistenza Antolina ha voluto che Elsa bevesse una tazza di latte ( e che faccia ha fatto quando Elsa le ha suggerito di berla lei) . E negli ultimi episodi della soap abbiamo notato come Elsa sia spesso stanca, forse non solo per troppi mestieri che Antolina le fa fare. Ma che cosa sta succedendo, è possibile che Antolina stia avvelenando Elsa? Al momento nessuno sospetta niente ma nelle prossime puntate vedremo che sarà Consuelo a iniziare a dubitare di Antolina che ovviamente mostra una faccia mentre è sola con Elsa e un’altra quando insieme a loro c’è anche Isaac…

A quanto pare Antolina non gradisce affatto le attenzioni che tutti hanno riservato a Elsa e allora continuerà con le sue azioni malevole. E scopriremo presto quello che sta facendo…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI PROSSIME PUNTATE: ANTOLINA STA AVVELENANDO ELSA? LE ULTIME NEWS DA PUENTE VIEJO

Ed è proprio nei prossimi episodi de Il segreto che ci renderemo conto che Antolina sta davvero avvelenando Elsa. I sospetti che abbiamo avuto in questi giorni sono quindi fondati.

Elsa avvertirà dei forti dolori allo stomaco e Isaac, dopo una serie di svenimenti, riterrà opportuno un consulto del dottor Zabaleta (Miguel Mota), il quale non riuscirà purtroppo a fare una vera e propria diagnosi. A questo punto si intrecceranno le due storie, quella di Antolina che dovrebbe essere ormai alla fine della sua gravidanza ma che non ha ancora neppure la pancia e quella di Elsa che continua a stare male. Vi abbiamo già raccontato tutta la verità sulla gravidanza di Antolina che si, è incinta ma che ha raccontato solo tante bugie su quello che è successo tra lei e Isaac e non solo ( leggi qui per conoscere tutti i dettagli sulla gravidanza di Antolina).

A questo punto quindi Isaac, molto preoccupato per quello che sta succedendo a Elsa, deciderà di portarla in una clinica, anche se dovesse costare diverso denaro. Antolina, convinta che ormai manchi poco alla morte di Elsa, deciderà di organizzare un altro piano: farà in modo che Isaac venga convocato dal marchese per un lavoro importante. Gli dirà di stare tranquillo, che può partire perchè sarà lei a prendersi cura di Elsa e di quello di cui avrà bisogno. Ma è chiaro che il suo piano è un altro…

Il piano di Antolina non andrà però a buon fine perchè in questa storia entrerà poi Consuelo che, nonostante Antolina si opporrà, deciderà di prendersi cura della sua protetta ( anche perchè come saprete Elsa le ha rivelato il vero motivo per cui ha finto di rubare i soldi a Matias e Marcela).

Come finirà questa storia? Continuate a leggere le nostre anticipazioni per scoprire tutti i dettagli.