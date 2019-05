Il segreto anticipazioni: Elsa scoprirà che Antolina la sta avvelenando?

Grandi colpi di scena nelle prossime puntate de Il segreto: qualcuno capirà quanto è perfida Antolina? Dopo aver organizzato la sparatoria il giorno del matrimonio di Elsa e Isaac e dopo aver ucciso il padre di Elsa, la donna vuole ancora farle del male. E come vi abbiamo raccontato nelle nostre anticipazioni di ieri, Antolina sta avvelenando Elsa. Nessuno però al momento se n’è reso conto…Cosa succederà quindi nelle prossime puntate? Iniziamo dalla trama della puntata de Il segreto in onda domani, 19 maggio 2019. Come avrete visto, Consuelo, dopo aver parlato con Adela è molto preoccupata per Elsa e fa bene a esserlo. La ragazza infatti non ha una brutta cera solo perchè sta lavorando troppo. Antolina le sta dando del latte avvelenato…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 19 MAGGIO 2019

Elsa, dopo una forte discussione con Antolina si sente male e sviene. Isaac corre a chiamare il dottore…Ma quando il medico arriva in casa non riesce a scoprire che cosa sta succedendo a Elsa. Isaac, che è d’accordo con la sua ex fidanzata per fingere che debba lavorare in casa allo scopo di trovare le prove che incastrino Antolina, inizia a credere che questa sia una pessima idea visto che la ragazza sta male. E inizia a credere che forse sia arrivato il momento di mettere fine a questo inganno…

Prudencio informa Julieta e Saul che è ormai tutto pronto per l’annullamento del loro matrimonio. I due ragazzi sono ovviamente felicissimi anche perchè non vedono l’ora di diventare marito e moglie per potersi sposare e vivere finalmente insieme.

Anacleto decide di non licenziare Irene dopo quello che ha fatto ma pensa che la giornalista abbia bisogno di una lezione…

Nel frattempo Severo, grazie all’aiuto di Julieta e Pilar, riesce a convocare una riunione a Las Laguas per capire che cosa fare…Prudencio mostra la cassaforte segreta a Fernando e pare che il Mesia sta per scoprire qualcosa che non gli piacerà: Maria gli ha raccontato solo menzogne da quando è arrivata a Puente Viejo?

Cosa farà adesso Fernando Mesia? Continuate a leggere le nostre anticipazioni de Il segreto per scoprire tutti i dettagli!