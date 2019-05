Una vita anticipazioni: Samuel accecato dall’odio violenta Blanca e uccide Diego?

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita: che cosa succederà nei due episodi in onda domenica 19 maggio 2019? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Acacias 38 che ci rivelano proprio la trama dei prossimi episodi in onda su Canale 5. Vi ricordiamo che Una vita la domenica ci aspetta dalle 14,30 alle 15,30 e poi ancora dalle 15,30 alle 16,20 circa. Due puntate da non perdere in compagnia dei protagonisti dell’amatissima soap spagnola. Ma che cosa succederà nella prossima puntata di Una vita e quali sono le ultime news da Acacias 38? Lo scopriamo con le anticipazioni di domani.

Come avrete visto ormai Diego sembra davvero essere accecato dall’odio a causa di tutto quello che Ursula gli ha detto. Ma fino a che punto il ragazzo potrà spingersi?

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA IL 19 MAGGIO 2019

Samuel è ormai un burattino nelle mani di Ursula e crede a tutto quello che la donna gli dice. Adesso è convinto che Blanca e Diego si siano dati un appuntamento e che la donna abbia continuato a sentire suo fratello tramite delle lettere per tutto questo tempo. Ma in realtà è Ursula a tramare contro tutti, in primis contro Blanca. La ragazza non immagina nulla di quello che sta succedendo e continua a temere che prima o poi Samuel, pur di possederla possa fare del male a lei e al bambino che porta in grembo.

Arrivato all’esasperazione, dopo tutto quello che Ursula gli ha detto, Samuel decide che deve fare qualcosa. E così ripensa alla proposta fatta da Ursula qualche tempo prima: è arrivato il momento di uccidere Diego. Come lo farà e che cosa succederà?

I minatori del giacimento d’oro di Rosina e Ramon si dirigono a calle Acacias, pronti a protestare per la morte del loro collega. Huertas arriva in quartiere per avvisare i suoi amici di quello che sta succedendo…Ormai però pare che non si possa fare davvero nulla…

Silvia e Zavala diventano marito e moglie, anche se Arturo durante il suo discorso lascia intendere di non avere dimenticato del tutto la donna. Il Generale, in preda alla gelosia, chiede spiegazioni alla Reyes, che riesce a tranquillizzarlo. Tamayo, in ogni caso, guarda ancora con sospetto la neo signora Zavala.