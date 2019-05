Beautiful anticipazioni: Steffy riparte dalla Forrester, Hope che fine farà?

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful: anche oggi domenica è andata in onda una nuova puntata della soap americana su Canale 5. E visto che questo tempaccio a maggio continua a non voler decollare, una buona fetta di pubblico resta incollata davanti alla tv per seguire i nuovi episodi di Beautiful. Le nostre anticipazioni quindi ci raccontano quello che succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 20 maggio 2019: cosa vedremo nell’episodio del lunedì?

Facciamo il punto della situazione. Steffy ha deciso di lasciare Liam e ha siglato un patto con Bill. Allo stesso tempo però ha dichiarato di non aver nessuna intenzione di sposare Spencer. Bill ci ha provato in tutti i modi. Steffy però è stata chiara: vuole stare da sola, almeno per ora. A Bill questo basta perchè pensava che la ragazza avesse deciso di perdonare Liam. Per il momento quindi può accontentarsi anche di questa situazione. Ma fino a quando durerà?

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 20 MAGGIO 2019

Come avrete visto, a differenza di quanto sperava Xander, Zoe è rimasta ancora a Los Angeles. E la situazione fa si che le cose tra lui ed Emma non siano molto semplici, vista la presenza dell’ex di turno nelle loro vite. Quando però Zoe chiede a Xander se davvero lui voglia che vada via, la reazione del ragazzo è particolare…

E le cose si complicano ancora di più perchè a quanto pare Zoe non andrà via. La ragazza infatti riceve una offerta di lavoro da parte di Thorne. Anche lui come Ridge ha trovato la ragazza favolosa nel ruolo di modella e le chiede se ha piacere di lavorare per l’azienda…

Steffy felicissima per quello che è successo tra lei e Bill, per avere di nuovo le quote della Forrester, non vede l’ora di ricominciare a lavorare. Potrà avere grandi soddisfazioni, almeno in questo ambito…Steffy p pronta a tornare la donna in carriera che è stata…E alla Forrester sono ovviamente tutti felici per questa notizia ! E adesso che Steffy ha di nuovo il potere in mano, che ne sarà di Hope?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 20 maggio 2019 su Canale 5.