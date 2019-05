Il segreto anticipazioni: Consuelo e Marcela scoprono che Antolina avvelena Elsa?

Che cosa succederà nelle prossime puntate de Il segreto? Marcela e Consuelo capiranno quello che sta succedendo davvero a casa di Antolina ed Elsa? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata de Il segreto in onda domani 20 maggio 2019. Come avrete visto negli ultimi episodi de Il segreto, Elsa sta sempre molto male. E all’inizio tutti pensavano che fosse debilitata perchè Antolina stava esagerando con i lavori domestici ma, come abbiamo visto negli ultimi episodi della soap spagnola, il motivo è un altro. Antolina sta avvelenando Elsa anche se al momento nessuno si è reso conto della gravità della situazione. Neppure il dottore che ha vistato Elsa ha capito che cosa sta succedendo. A quanto pare Antolina ha saputo usare al meglio il veleno per fare in modo che il dottore non se ne rendesse conto. E intanto le condizioni di salute di Elsa peggiorano sempre di più…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 20 MAGGIO 2019

Marcela e Consuelo, spaventate dai racconti di Dolores che parla di Elsa come di una ragazza ormai moribonda, decidono di andare a casa di Isaac ma non vengono accolte con gioia da Antolina, anzi. Consuelo e la ragazza hanno anche una forte discussione….Isaac dal canto suo inizia a pensare che forse sia arrivato il momenti di dire a tutti quello che era il piano di Elsa che era in casa solo per cercare prove contro Antolina…

Fernando Mesia sembra aver scoperto qualcosa che lo ha turbato moltissimo. Pare infatti che Maria gli abbia raccontato solo una marea di bugie in merito al suo matrimonio con Gonzalo ma decide, per il momento, di nascondere la cartella con tutte le prove che ha trovato sulla ragazza e di continuare a fare il suo gioco. Maria però si rende conto che Fernando è cambiato nelle ultime ore e così decide di provare a chiedergli se vada tutto bene o se sia successo qualcosa tra loro…Come reagirà questa volta Fernando Mesia?

Appuntamento a domani, come sempre alle 16,35 circa per vedere una nuova puntata de Il segreto, e continuate a leggere le nostre anticipazioni per essere sempre aggiornati con le ultime news da Puente Viejo.