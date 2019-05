Una vita anticipazioni: Diego e Blanca potranno finalmente riabbracciarsi nonostante la rivolta ad Acacias 38?

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita: che cosa succederà nella puntata della soap in onda domani su Canale 5? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Acacias 38 che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata in onda su Canale 5. Nella puntata di Una vita in onda domani 20 maggio 2019, prosegue la protesta dei minatori e in quartiere arriva anche Diego. Tutto questo mentre Blanca vive la sua disperazione: Samuel, manipolato da Ursula lla fine ha ceduto e ha violentato la donna. Blanca è disperata e non sa che cosa fare e decide di raccontare tutto quello che le sta succedendo a Don Jaime, servirà a qualcosa?

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 20 MAGGIO 2019

Blanca cerca di evitare Samuel, ma per via di Ursula finisce per ritrovarsi in casa da sola con lui. L’uomo appare deciso a prenderla con la forza. In seguito Samuel si pentirà di averla forzata, ma Ursula insiste che è accaduta la cosa giusta. Blanca svela a Jaime che Samuel l’ha costretta ad avere un rapporto con lei…Nel frattempo Silvia e Arturo vengono scoperti da Fernando che li vede baciarsi con i suoi occhi. La donna prova a spiegare quello che sta succedendo ma lui non vuole sentire ragioni e l’accusa di tradimento…Don Jaime non riesce a credere che Samuel possa avere fatto del male a Blanca ma di fronte alle lacrime della ragazza cede…Ma proprio mentre Blanca lo accusa di averla condannata a vivere un inferno in terra, in casa arrivano le voci dei minatori che sono arrivati ad Acacias 38 per la loro rivolta…

Huertas avvisa Ramon che gli operai ce l’hanno con lui, ma l’uomo decide di non fuggire e preferisce affrontare la situazione. Giungono le guardie per fermare la rivolta e, quando si sta per arrivare alla violenza, arriva Diego insieme a un altro gruppo di minatori. Il ragazzo arriva in tempo per fermare un uomo che stava iniziando a lanciare dei sassi nonostante Huertas invitasse tutti a mantenere la calma…

Quando Blanca si affaccia alla finestra riconosce subito Diego che sta invitando gli altri minatori a mantenere la calma. La donna vorrebbe andare subito da lui ma ovviamente Samuel non glielo permette, cosa succederà adesso?