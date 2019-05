Il segreto anticipazioni: Antolina ucciderà Elsa avvelenandola?

Grandi colpi di scena in arrivo nelle prossime puntate de Il segreto: che cosa sta per succedere a Puente Viejo? Lo scopriamo con la trama della puntata di domani 21 maggio 2019. Nella prossima puntata della soap di Canale 5 scopriremo quello che sta succedendo a Elsa? Nessuno ha capito che dietro al malore di Elsa in realtà c’è la mano della perfida Antolina. La moglie di Isaac infatti, sta avvelenando, pian piano Elsa e al momento nessuno se ne è accorto. Scopriamo però che Isaac e Matias stanno dalla parte di Elsa e adesso non sanno come comportarsi; anche Marcela ha capito quello che sta succedendo, almeno in parte. Ma nessuno, al momento, immagina che Antolina stia addirittura avvelenando Elsa…

Cosa succederà nelle prossime puntate della soap spagnola? Iniziamo con la trama di domani 21 maggio 2019.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 21 MAGGIO 2019

Meliton trova banconote false nell’emporio di Dolores, che si dispera per la perdita pecuniaria subita. Nonostante le raccomandazioni del dottor Zabaleta di stare a riposo, Elsa si lascia convincere da una pressante Antolina ad andare nella piazza principale di Puente Viejo per una passeggiata. Ma le sue condizioni di salute sono ancora preoccupanti e per il momento, sembra proprio che nessuno si sia accorto del fatto che Elsa sta davvero molto male e non a causa del freddo che ha preso nei giorni in cui dormiva come una mendicante…Elsa sta male perchè Antolina la sta avvelenando ma a quanto pare nessuno si è reso conto della gravità della situazione…

A domanda diretta di Maria, Fernando nega di essere arrabbiato con lei. Maria al momento non sa ancora che Fernando ha scoperto la verità su lei e Gonzalo e sta meditando sulle prossime mosse da fare. Che cosa deciderà il Mesia? Quali provvedimenti prenderà?

