Beautiful anticipazioni: Steffy rinuncia a Liam, Hope lo sposa?

Steffy ha preso la sua decisione: non può stare con un uomo che bacia un’altra donna mentre lei è a casa a occuparsi di loro figlia. Non può accettare in nessun modo tutto questo. E se invece a Hope questo genere di persona piace, bene allora lo potrà avere lei! Le anticipazioni di Beautiful per la puntata in onda domani 22 maggio 2019, ci rivelano quindi che Steffy ha deciso di mettere in modo definitivo, fine, alla sua relazione con Liam. Non ha dubbi in merito e vuole voltare pagina. Andrà avanti e lo farà senza Liam al suo fianco. Hope ascolta le parole di Steffy ed è felice per il fatto che lei si sia messa da parte…La ragazza però non sa fino a quando tutto questo durerà…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 22 MAGGIO 2019

Non ci resta quindi che scoprire cosa succederà domani…A quanto pare, Liam ha deciso di accettare senza troppi problemi la decisione di Steffy anche se non ha gradito alcune parole che la ragazza gli ha riservato. Se ne farà una ragione e andrà avanti anche perchè adesso sa che la Forrester non ha intenzione di sposare Bill e questo in qualche modo lo consola. Ma se da un lato Liam è soddisfatto della decisione di Steffy in merito a Bill, dall’altro potrebbe avere qualche rimpianto…Ma a quanto pare ci penserà Hope a fargli capire che adesso il suo posto è al suo fianco, è insieme a lei e al bambino che aspettano…E adesso che è tutto sistemato Hope e Liam, potranno tornare a progettare il loro matrimonio ?

Intanto alla Forrester Thorne sembra aver preso la sua decisione: vuole che Zoe resti a lavorare come modella. Emma ovviamente non gradisce molto la decisione di Thorne ma lei non può dire nulla in merito per cui dovrà solo fare i conti con la sua rivale. Ed è per questo che decide di mettere subito le cose in chiaro…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 22 maggio 2019 su Canale 5.