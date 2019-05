Beautiful anticipazioni: Liam e Hope di nuovo promessi sposi, il matrimonio si farà?

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful: cosa succederà nelle prossime puntate della soap di Canale 5? A quanto pare non si perde tempo a Los Angeles e, nelle prossime puntate potremmo persino assistere a un matrimonio. Ci sarà? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful in onda domani 23 maggio 2019. Come avrete visto negli ultimi episodi, alla fine Steffy ha preferito mettere fine alla sua relazione con Liam. La Forrester ha capito di aver bisogno di un uomo deciso, di un uomo che la rispetti, che la tuteli, che la ami…Un uomo che non è Liam visto che lui è sempre stato indeciso ed è arrivato persino a baciare un’altra donna…Liam non sa come reagire di fronte a tutto questo ma poi si rende conto che deve recuperare il terreno perso con Hope e decide quindi di dedicarsi totalmente a lei. Che cosa succederà? Vediamo le ultime news e le anticipazioni di Beautiful, eccole per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 23 MAGGIO 2019

Non ci resta quindi che scoprire cosa succederà nella puntata della soap in onda domani. Liam a quanto pare è stato indirizzato da Steffy verso Hope, come abbiamo visto infatti Steffy ha ridato l’anello alla giovane stilista. Questo significa che dà in qualche modo anche la sua benedizione in merito al matrimonio che dovrebbe essere celebrato tra i due. Brooke dal canto suo non riesce a credere a quello che è successo ma le cose stanno in questo modo, del resto Steffy è una donna forte e c’era da aspettarsi che la storia sarebbe andata in questo modo…In ogni caso Hope vuole che Liam sia convinto di quello che sta facendo e che non le chieda di diventare sua moglie solo perchè Steffy si è fatta da parte. Liam quindi sa che dovrà convincere Hope del fatto che lei non sia un ripiego. Ovviamente Hope è innamorata di Liam e non ha problemi ad accettare l’idea di un matrimonio ma adesso vuole che lui sia convinto di questa scelta perchè non le piacerebbe essere lasciata, per l’ennesima volta, all’altare. Brooke le promette che anche in questo caso le starà vicino e che cercherà in tutti i modo di proteggerla anche perchè adesso c’è un bambino che sta per nascere da tutelare…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 23 maggio 2019 su Canale 5.