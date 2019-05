Il segreto anticipazioni: Elsa rischia di morire avvelenata da Antolina?

Tornano le nostre anticipazioni de Il segreto: che cosa succederà nella puntata in onda domani 23 maggio 2019? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo proprio da Puente Viejo e con la trama della puntata che vedremo domani su Canale 5. Negli ultimi episodi abbiamo tutti visto che le condizioni di salute di Elsa sono preoccupanti ma nessuno a Puente Viejo immagina che la ragazza stia male a causa del veleno che Antolina le sta dando. Neppure il medico che ha curato Elsa si è reso conto che è stata avvelenata. Che cosa succederà quindi adesso?

Scopriamo quello che accadrà nelle prossime puntate della soap di Canale 5 con la trama dei prossimi episodi. Ecco le ultime news per voi.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 23 MAGGIO 2019

Elsa continua a stare male. Antolina sembra mostrarsi amorevole con lei ma come vedremo molto presto, in realtà la sua è solo una tattica. Vuole infatti dimostrare a Isaac che si sa prendere cura della ragazza anche se è lei a essere incinta ed è lei che avrebbe bisogno di cure. Elsa e Isaac continuano a tramare alle spalle di Antolina ma non immaginano che anche lei lo sta facendo visto che ha avvelenato la ragazza che potrebbe morire molto presto…Isaac vorrebbe che Elsa venisse portata in ospedale ma a quanto pare Antolina deve studiare un piano per evitarlo...Antolina vuole rassicurare tutti sulle condizioni di salute di Elsa e la convince che la cosa migliore da fare sia una passeggiata in piazza, in questo modo anche gli altri capiranno che le sue condizioni di salute non sono poi così gravi…

Maria ha capito che Fernando Mesia sta nascondendo qualcosa e che anche questo viaggio a Madrid ha un senso particolare. Il Mesia però dal canto suo cerca di non farsi cogliere in fallo. La ragazza invece indaga per capire cosa stia nascondendo Fernando e che cosa abbia scoperto…

Onesimo e Paco pensano intanto di spostare l’attività delle pompe funebri altrove.

Anacleto decide di continuare a lavorare con Irene e dopo quello che è successo a causa dell’articolo sulla Spa, decide di regalarle una macchina da scrivere per fare pace. Julieta tenta ancora di risolvere la questione a Las Lagunas mentre Marcela ha deciso di mettere suo marito con le spalle al muro: adesso deve dirgli tutta la verità, ha capito che sta tramando qualcosa con Isaac e vuole sapere cosa.