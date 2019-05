Una vita anticipazioni: Blanca perderà il bambino per colpa di Samuel?

Grandi colpi di scena nelle puntate di Una vita in onda nelle ultime settimane di maggio 2019. Abbiamo assistito alla morte di Martin che è stato colpito da un proiettile che avrebbe dovuto uccidere Diego e, nelle prossime puntate della soap, potremmo anche assistere a un secondo colpo di scena: Blanca sta rischiando di perdere il bambino che aspetta? Sarà lei a rischiare la vita oltre al piccolo? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita e la trama della puntata in onda domani 23 maggio 2019. Finalmente Samuel si renderò conto di tutto il male che ha fatto alla donna che diceva di amare? Si renderà conto dell’influenza negativa che Ursula ha da sempre nella sua vita? Capirà di esser stato manipolato? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Acacias 38, eccole per voi!

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 23 MAGGIO 2019

Ad Acacias 38 sono tutti ancora sotto choc per quello che è successo a Martin ma le cose sono molto complicate anche per Blanca che, a quanto pare, sta molto male e rischia di perdere il bambino. Ursula prova a fare qualcosa per Blanca ma si rende conto che la figlia potrebbe perdere il bambino che porta in grembo. Blanca ha una forte emorragia e , quando arriva il medico, dice che potrebbe essere persino tardi per le cure. Samuel, disperato, inizia a credere che la colpa di quello che sta accadendo a suo figlio sia sua. Probabilmente Dio lo vuole punire per il male che ha fatto a Blanca. Non dimentichiamo che l’uomo l’ha anche violentata…

Diego intanto è in carcere dopo i tumulti in quartiere e non sa quello che sta succedendo alla donna che ama. Leonor è molto scossa per quello che è successo a Casilda, ha provato ancora una volta un grande dolore, come le è successo quando è venuto a mancare Pablo, suo marito. E il suo avvicinamento con Inigo, le provoca solo del disagio visto che lui è un uomo sposato…

Silvia cerca di recuperare la fiducia dell’uomo che ha appena sposato ma non è affatto semplice. Le cose per lei, dopo il bacio dato ad Arturo, sono sempre più difficili…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 23 maggio 2019 su Canale 5.