Il segreto anticipazioni: Elsa si aggrava, cosa faranno Isaac e Antolina? Marcela scopre la verità?

Tornano le nostre anticipazioni de Il segreto: che cosa succederà nella puntata in onda il 24 maggio 2019? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano proprio da Puente Viejo e ci rivelano la trama della puntata di domani. Facciamo il punto della situazione: Elsa sta molto male ma nessuno al momento ha capito il vero motivo di questo malessere. La ragazza viene avvelenata da Antolina che da giorni mette nel suo latte del veleno. Antolina però ha voluto che tutti vedessero che Elsa non sta male e l’ha fatta uscire in paese. Ma le condizioni di salute di Elsa sono sempre più gravi e alla fine Antolina lo deve ammettere anche con Isaac promettendo di prendersi cura di lei anche se i problemi della gravidanza non le danno pace. E a proposito di questa gravidanza, molto presto scopriremo anche tutta la verità su questa story line che ovviamente, regalerà altri colpi di scena. Avrete infatti capito che Antolina non era incinta quando ha sposato Isaac ma è rimasta incinta dopo. E visto che lei e Isaac non hanno mai consumato quest matrimonio, è chiaro che il figlio non è il suo…

Ma torniamo alla trama de Il segreto per la puntata di domani 24 maggio 2019.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 24 MAGGIO 2019

Marcela ha prima affrontato Consuelo e adesso fa lo stesso con Matias. La ragazza ha capito che c’è qualcosa di strano in tutta questa storia e vuole sapere la verità. Effettivamente, pur di proteggerla, Matias non le ha detto nulla su quello che Elsa e Isaac hanno pianificato mentre lui invece conosce il piano del suo amico. Marcela però adesso vuole sapere tutto, cosa farà Matias dirà a sua moglie tutto quello che succede anche per farle capire che Elsa non è una ladra?

Nel frattempo Maria cerca in tutti i modi di scoprire cosa Fernando Mesia ha appreso. E’ chiaro che l’uomo si è allontanato da lei negli ultimi giorni. Maria ha dei sospetti ma al momento non ha trovato le prove e continua le sue ricerche…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 24 maggio 2019 su Canale 5.