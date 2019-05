Il segreto anticipazioni: Antolina trama ancora per uccidere Elsa, qualcuno lo scoprirà?

Tornano le nostre anticipazioni de Il segreto e vi raccontiamo che cosa succederà nella prossima puntata della soap di Canale 5. Le anticipazioni ci rivelano proprio la trama del 25 maggio 2019, per la puntata de Il segreto in onda al sabato. Inutile dirvi che in questi giorni i fans de Il segreto si stanno chiedendo come sia possibile che nessuno si accorge del fatto che Elsa sta male perchè è stata avvelenata. Neppure il dottore che ha visitato Elsa si è reso conto che la ragazza sta molto male e Antolina continua a fare il suo gioco mentre Isaac prova a stare accanto a Elsa, per quello che può; è ormai chiaro che Elsa stia rischiando la vita senza che nessuno possa fare nulla per lei. Che cosa succederà? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo Puente Viejo che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, eccole per voi.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 25 MAGGIO 2019

Maria ha capito che Fernando Mesia ha scoperto il suo inganno e le bugie che anche Gonzalo ha raccontato negli ultimi mesi. Ma non sa che cosa fare. Quali sono le intenzioni di Fernando Mesia, cosa vuole adesso l’uomo da lei? Farà del male ai suoi genitori? Raimundo ha intenzione di prendere in mano la situazione: è arrivato il momento di fingere e di smettere di giocare. Quando Fernando tornerà dal suo viaggio gli diranno in faccia quello che pensano e gli diranno che a loro avviso c’è lui dietro il sequestro di Emilia e di Alfonso. Ma è questa la verità?

Elsa sta di nuovo molto male e quando il dottore la visita le dice che non sarebbe dovuta uscire e che ha bisogno di riposo; Isaac si sente in colpa e vorrebbe portarla il prima possibile in ospedale. Antolina però sa bene che se la ragazza fosse portata in ospedale si capirebbe che qualcuno la sta avvelenando…Antolina quindi decide di giocare di anticipo e chiama il marchese e gli chiede di far andare da lui Isaac per un lavoro. La ragazza vuole il marito fuori di casa in modo da gestire la situazione con Elsa.

A Matias non resta altro che raccontare tutto a Marcela: la ragazza aveva capito che stava succedendo qualcosa di losco. E ci resta davvero molto male nel sapere che solo lei non era al corrente del piano di Elsa e Isaac…

Julieta pensa che ci sia un solo modo per convincere gli abitanti di Las Lagunas a fidarsi di Saul: quello di raccontare della sua bambina…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani sabato 25 maggio 2019.