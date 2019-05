Una vita anticipazioni: Rosina scopre che Flora e Liberto si sono baciati?

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita: che cosa succederà nelle puntate in onda negli ultimi giorni di maggio? Lo scopriamo proprio con le ultime news in arrivo da Acacias 38 partendo dalle anticipazioni della puntata di Una vita in onda domani sabato 25 maggio 2019. Avrete visto che di recente è successo davvero di tutto: Martin è morto e Casilda non si è ancora ripresa dopo il colpo ricevuto. Blanca rischia di perdere il bambino mentre Diego è in carcere e non può fare nulla per lei…Ursula continua a tramare contro sua figlia ma spera che il bambino che Blanca aspetta possa nascere sano e salvo…E che cosa succederà nella prossima puntata? Rosina capirà che Liberto è strano per colpa di Flora?

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 25 MAGGIO 2019, COSA SUCCEDERA’ SABATO?

Jaime vorrebbe parlare con Blanca ma Ursula glielo impedisce, specificando che qualsiasi tipo di stress potrebbe procurarle un aborto. Arturo chiede perdono a Zavala per aver baciato Silvia, anche se tutto ciò fa parte di un piano per accertarsi delle condizioni di salute della Reyes. Liberto, sentendosi in colpa per il bacio scambiato con Flora, promette a Leonor che non farà parola a nessuno di quello che è successo tra lei e Iñigo. Ramon e Rosina, grazie all’accordo, fanno definitivamente pace con gli operai. Diego, intanto, è in carcere per essersi ribellato alle autorità.

Casilda fa fatica a riprendere conoscenza: le domestiche si domandano cosa ne sarà di lei ora che Martin non c’è più. Carvajal chiede a Arturo di farsi da parte nelle indagini su Zavala. Rosina chiede proprio a Flora se ha notato qualcosa di strano in Liberto… La donna ovviamente mai potrebbe immaginare che è proprio Flora il motivo di questo cambiamento nel modo di fare di suo marito visto che tra i due c’è stato un bacio…La ragazza è palesemente imbarazzata e non sa come gestire questa situazione sempre più complicata…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 25 maggio 2019. Vi ricordiamo che la soap di Canale 5 ci aspetta alle 14,10 subito dopo Beautiful. Da non perdere!