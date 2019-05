Beautiful anticipazioni: Zoe e Xander torneranno insieme?

Cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 26 maggio 2019? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Los Angeles che ci rivelano proprio quello che sta per accadere. Facciamo il punto della situazione: Zoe ha deciso di restare in città per accettare il lavoro che Thorne le ha offerto. Xander, che in un primo momento non la voleva tra i piedi adesso invece dice a Thorne che la ragazza è sicuramente molto brava e ha del talento. Gli dice anche che è sola, che non ha nessuno se non il suo gatto. Ma proprio mentre Xander racconta a Thorne della vita della sua ex fidanzata, a casa Zoe scopre che il suo adorato cucciolo sta molto male e chiama il suo ex per chiedere aiuto. Tra i due quindi c’è una sorta di riavvicinamento…Steffy intanto parla con Ridge e gli spiega che al momento per lei la cosa più importante è la piccola Kelly e farà tutto per il suo bene. Ridge è felice di sentirla parlare in questo modo anche se avrebbe voluto vederla al fianco di Liam. Può accettare questa situazione solo se pensa che Steffy non tornerà con Bill. Sua figlia lo rassicura, non ha nessuna intenzione di farlo…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 26 MAGGIO 2019

Emma sembra essere molto gelosa di Xander e a quanto pare fa bene a esserlo. Il ragazzo infatti si è nuovamente avvicinato a Zoe che ha avito bisogno di lui. Xander a casa della sua ex fidanzata, la consola per quello che è successo al loro gatto…

Nel frattempo Liam e Hope sembrano essere intenzionati a sposarsi. Liam non vuole che Hope gli perdoni tutto quello che fa ma lei gli spiega che quando si è innamorati, non esistono scontri, non esistono minacce…Liam la ringrazia perchè era da tempo che non viveva l’altra faccia dell’amore, quello sereno, quello genuino ed è felice di averla al suo fianco…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 26 maggio 2019. Vi ricordiamo che la domenica si va in onda alle 14.