Beautiful anticipazioni: Liam e Hope progettano il matrimonio, andrà tutto bene?

Tornano come sempre le nostre anticipazioni di Beautiful: che cosa succederà nelle ultime puntate in onda nel mese di maggio 2019 in Italia? Come sempre tante sorprese dagli episodi in onda tutti i giorni su Canale 5. E noi vi raccontiamo quello che succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 28 maggio 2019 con le anticipazioni che ci svelano proprio la trama della prossima puntata. Come avrete visto negli ultimi episodi Steffy ha preso la sua decisione e ha anche deciso di rilasciare delle dichiarazioni pubbliche in modo che tutti sappiano che lei e Liam non stanno più insieme. Il giovane Spencer, dopo aver avuto un faccia a faccia con suo padre, decide di andare avanti per la sua strada. Adesso nella sua vita c’è Hope e spera di avere con lei la pace che con Steffy ha sempre cercato ma non ha mai avuto. Hope dal canto suo si dimostra ancora una volta donna amorevole pronta a dare tutto quello di cui lui ha bisogno. Ridge dal canto suo continua a credere che la scelta fatta da sua figlia non sia quella giusta e anche per questo motivo ha deciso di avere un confronto con Hope. Ma la futura moglie di Liam non sembra lasciarsi turbare dalle parole dello stilista…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 28 MAGGIO 2019

Nonostante le parole di Ridge, Hope ha deciso di andare avanti per la sua strada e vuole dare fiducia a Liam e alla loro relazione. Per questo motivo pensa che la scelta migliore sia quella del matrimonio. Liam e Hope sono anche molto felici del fatto che Steffy abbia deciso di non fare delle guerre in famiglia. E loro le fanno sapere che sia lei che Kelly avranno sempre un posto di primo piano nella famiglia che stanno per creare.

Liam e Hope riusciranno quindi a sposarsi senza nessun impedimento ?

Tutto questo e molto altro nella nuova puntata di Beautiful che ci aspetta domani 28 maggio 2019 alle 13,40 su Canale 5.