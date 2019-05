Il segreto anticipazioni: Antolina verrà accusata dell’avvelenamento di Elsa? Che cosa le succederà?

Cosa succederà nelle prossime puntate de Il segreto? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Puente Viejo che ci rivelano proprio la trama delle prossime puntate in onda su Canale 5 a fine maggio. Iniziamo proprio dalla trama della puntata de Il segreto del 28 maggio 2019. Come avrete visto negli ultimi episodi, le condizioni di salute di Elsa sono peggiorate e il dottore aveva consigliato a Isaac e Antolina di portare la ragazza in ospedale. L’uomo però è dovuto partire ( grazie a un losco piano di sua moglie) e ha affidato le cure di Elsa alla donna; ma Antolina non ha fatto nulla per salvare la sua ex padrona. Per fortuna, grazie a Consuelo che ha capito il pericolo, Elsa è stata portata via da quella casa e alla locanda sta ricevendo le cure del caso…

Consuelo inizia a credere che Antolina abbia avvelenato Elsa ma per dimostrarlo servono delle prove che però al momento non sono state trovate.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 28 MAGGIO 2019

Isaac torna a Puente Viejo e vuole delle spiegazioni su quello che è successo. Ovviamente Antolina parla male di Consuelo ma il giovane va a fare visita a Elsa e capisce la gravità della situazione. Quando contro Antolina arrivano le accuse di avvelenamento, la donna si difende dicendo di non avere nulla a che fare con questa storia. Il dottor Zabaleta però sta facendo le sue indagini e a quanto pare, molto presto potrebbe avere i risultati…

Maria ha chiesto del tempo a suo nonno per sedurre Fernando ma l’Ulloa non ha intenzione di lasciare che il Mesia faccia di nuovo del male a sua nipote e alla fine lo affronta. Fernando scoppia…

Severo non sa che sta per succedere qualcosa che non si aspettava…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani. Vi ricordiamo che la soap spagnola andrà in onda prima da questa settimana visto che il day time di Amici non è più in onda. Il segreto quindi ci aspetta subito dopo il Grande Fratello 16.