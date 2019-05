Beautiful anticipazioni: quale sarà il futuro delle nuove coppie?

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful: cosa succederà nelle prossime puntate della soap di Canale 5? A quanto pare c’è un matrimonio da organizzare, quello tra Liam e Hope ma c’è anche altro di cui parlare. Iniziamo quindi dalle anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Beautiful in onda domani 29 maggio 2019. Come avrete visto, nelle ultime settimane, parte dell’attenzione è stata attirata dalla story line che ha visto Steffy protagonista. Ma ovviamente ci sono anche altri componenti della famiglia che presto torneranno a essere protagonisti…Emma si rende conto che Xander in qualche modo è ancora legato a Zoe e non sa come gestire questa cosa. La neo modella della Forrester dal canto suo non è disposta a lasciar andare il suo ex anche se forse dovrebbe farlo. E forse neppure Xander ha davvero messo un punto al passato…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 29 MAGGIO 2019

Brooke è ancora molto preoccupata per Hope e spera che la storia con Liam trovi finalmente pace. Sua figlia sembra essere serena e pronta a gestire la situazione anche perchè è innamorata di Liam e sa che adesso il giovane ha finalmente fatto la sua scelta ed è pronto a sposarsi…Ridge, nonostante abbia parlato con Steffy, continua a credere che forse sua figlia sia ancora innamorata di Liam ma che per orgoglio abbia deciso di mettere fine a questa storia…Brooke quindi chiede a Ridge di lasciare che siano i ragazzi a capire come muoversi e di mettersi da parte.

Hope e Liam cercano quindi di capire quale sarà il ruolo di Steffy nella loro relazione ma sono pronti ad avere una famiglia allargata. Katie e Thorne escono insieme a Wyatt e Sally. La situazione è bizzarra visto che Katie e Wyatt hanno avuto una storia. E proprio per questo motivo, vista la confidenza che c’è tra di loro, Katie inizia a dire quello che pensa su questa nuova relazione…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 29 maggio 2019.