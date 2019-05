Il segreto anticipazioni: Antolina verrà smascherata per l’avvelenamento di Elsa?

Che cosa succederà nelle prossime puntate de Il segreto? Fernando Mesia andrà davvero a Cuba per capire se i figli di Maria e Gonzalo sono morti oppure no? In realtà solo Esperanza, lo ricordiamo, è la figlia di Maria e Gonzalo mentre Beltran è figlio di Bosco ma Maria lo ha preso come se fosse suo…Fernando Mesia aveva ordinato l’incendio per distruggere la vita di Maria e Gonzalo. Non era stata Francisca. questa verità sta per venire a galla ma Maria ancora non sa quelle che sono le intenzioni di Fernando…Le anticipazioni de Il segreto ci rivelano quindi quello che succederà nella puntata in onda domani 29 maggio 2019. Scopriamo quelle che sono le ultime news da Puente Viejo, eccole per voi.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 29 MAGGIO 2019

Prima di iniziare con le nostre anticipazioni vi ricordiamo che oggi, in prima serata su Rete 4, Il segreto non andrà in onda. Mediaset sceglie di dare spazio alla politica con un nuovo appuntamento in compagnia di Quarta Repubblica.

Ma scopriamo quella che sarà la trama della puntata de Il segreto in onda domani.

Maria decide che è arrivato il momento di affrontare in modo diverso Fernando. Ha deciso quindi di raccontargli la verità: non c’è bisogno di fare un viaggio a Cuba per scoprire quello che è successo. Maria ha quindi intenzione di dire al Mesia che i suoi figli sono vivi per dimostrargli che vuole davvero cambiare il loro rapporto…

Arrivano i test fatti su Elsa, Consuelo ha chiesto al dottore di indagare e ha scoperto quello che è successo davvero. A quanto pare non ci sono dei residui di veleno nel sangue di Elsa. Antolina, che viene accusata di aver dato del veleno a Elsa, inizia a dire che lei non ha fatto nulla e si difende dichiarando che probabilmente è stata la stessa Elsa a prendersi del veleno da sola…Sempre che lo abbia fatto visto che non ci sono prove dai test effettuati…

Isaac quindi decide di dire a Elsa quella che è la posizione di Antolina e le racconta che la ragazza sta dicendo a tutti che lei sta fingendo.

Marcela decide di indagare per capire se Antolina sta nascondendo qualcosa e non sa cosa aspettarsi da questa vicenda…A quanto pare Molero vuole solo un faccia a faccia con Severo ma sono molte le persone che pensano che il suo piano nasconda delle insidie. E’ forse una trappola? Quando arriva il momento dell’incontro, tutto sembra che questa situazione si possa chiudere in modo pacifico. Ma sarà davvero questo il finale?