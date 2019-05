Una vita anticipazioni: Casilda ritroverà la memoria?

Ultime news da Acacias 38 con la trama della puntata di Una vita in onda domani 29 maggio 2019. Che cosa succederà nei prossimi appuntamenti su Canale 5? Prima di iniziare con le anticipazioni e la trama della puntata di Una vita di domani, vi ricordiamo che questa sera su Rete 4 non andrà in onda la soap spagnola. Salta quindi la puntata in prime time e Una vita torna domani 29 maggio 2019. Come avrete visto nelle ultime puntate, Diego è scappato dal carcere. Don Jaime ha deciso di raccontare a Blanca quello che è successo davvero e le dice che suo figlio non ha mai smesso di amarla ma che è stato costretto…L’attenzione di Blanca però sarà presto attirata da un altro dettaglio: Ursula infatti inizierà a stare male dopo aver ricordato qualcosa del suo passato…

Nel frattempo in soffitta sono tutti molti preoccupati per le condizioni di salute di Casilda che continua a non ricordare nulla…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 29 MAGGIO 2019

Leonor fa sapere a Flora che è a conoscenza del legame di parentela tra lei e Iñigo. La ragazza si lascia andare e inizia una sorta di relazione con Inigo sembra essere davvero innamorato di lui. Ma questo amore continuerà a essere clandestino oppure i due fratelli decideranno di raccontare la verità? Non dimentichiamo, tra l’altro, che anche Flora al momento ha un segreto visto che lei e Liberto si sono baciati… Ursula ricorda improvvisamente di essere stata violentata, quando era giovane, da due ladruncoli che si erano introdotti nella sua casa, mentre i genitori erano in aeroporto per accogliere Aleksander, il suo promesso sposo. Ecco che cosa è successo in Russia e perchè Ursula adesso vuole scoprire tutto su quella famiglia. Ma è questa la verità oppure la donna ancora una volta sta mentendo? L’anziana donna viene colta da un attacco d’ansia e Blanca la soccorre.

Casilda continua a non ricordare nulla, come avrete visto nelle ultime puntate, ha rimosso, dopo il colpo ricevuto in testa, gli ultimi due anni della sua vita. Al momento quindi nessuno si è sentito di raccontare alla ragazza che Martin era suo marito e che è stato ucciso…Arturo intanto, pur di proteggere Silvia, pensando che stia rischiando la vita, decide di raccontare tutto quello che sa all’ispettore, sperando che almeno lui possa intervenire e salvarla…