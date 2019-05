Il segreto anticipazioni: Antolina è incinta ma nasconde un segreto sul padre del bambino

Tornano le nostre anticipazioni de Il segreto e nelle prossime puntate vedremo come Antolina continuerà a essere protagonista. La ragazza infatti non potrà essere accusata per l’avvelenamento di Elsa, non essendoci prove ma il dottore, che nell’ultimo periodo l’ha vista sempre più spesso, inizierà ad avere dei dubbi sulla sua gravidanza…E presto scopriremo che Antolina nasconde un grande segreto…Iniziamo quindi dalle anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata de Il segreto in onda domani 30 maggio 2019.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 30 MAGGIO 2019

Nella puntata de Il segreto in onda domani 30 maggio 2019, vedremo come Marcela deciderà di affrontare Antolina. Ma nessuno ha e prove per dimostrare che la ragazza ha avvelenato Elsa per cui la situazione sarà sempre più complicata…Il dottor Zabaleta si ritrova a visitare anche Antolina ma manifesta tutti i suoi dubbi. Intanto non è possibile che la sua sia una gravidanza di sei o sette mesi, è ancora nei primi mesi e di questo lui non ha dubbi anche se la ragazza nega. E poi tutti i dolori che ha, fanno pensare al dottore che il bambino possa avere una malformazione congenita…Una cosa molto strana visto che lei e Isaac sembrano stare bene…

Antolina sconvolta per queste rivelazioni, inizia a meditare su un altro diabolico piano. E vuole che tutti pensino che Elsa sia pazza. Inizia a dire a tutti che Elsa si è avvelenata da sola o che ha preso qualcosa per stare male. Organizza anche una cena con Matias e Marcela per portare avanti questa tesi…

Eustaquio Molero non vuole fare nessuna guerra a Severo ha solo una proposta per lui: è disposto a pagare le sue terre al prezzo dell’oro. Severo si rende conto che questa proposta gli cambierebbe la vita. Ma allo stesso tempo si rende conto del fatto che tradirebbe, così facendo, tutte le persone di Las Lagunas che gli hanno dato fiducia e che sono state al suo fianco…Irene decide di reagire a modo suo con Anacleto e gli invia il reportage che pensa non gli piacerà affatto. E se dovesse licenziarla, se ne farà una ragione…

Maria ha deciso di raccontare tutta la verità a Fernando e gli dice che i suoi figli non sono morti e che lei ha mentito. Adesso però vuole che anche lui sia sincero e gli chiede esplicitamente se sia coinvolto o meno nel rapimento del suoi genitori…