Beautiful anticipazioni: Bill sarà di ostacolo nella storia tra Katie e Thorne?

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful: che cosa succederà nella puntata in onda domani 31 maggio 2019? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Los Angeles che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani. Come avrete visto negli ultimi episodi, nuovi equilibri stanno prendendo forma. Abbiamo Steffy che ha deciso di mettere fine alla sua storia con Liam e vuole che la cosa sia pubblica in modo da poter andare avanti e vivere la sua vita serenamente concentrandosi solo su sua figlia e sul lavoro. Poi ci sono Liam e Hope che adesso pensano a un futuro insieme e progettano anche un nuovo matrimonio. Ridge e Brooke hanno deciso di mettere da parte le loro preoccupazioni da genitori e di lasciare che i ragazzi prendano le decisioni che reputano opportune. Sally invece fa capire a Katie che tra lei e Wyatt c’è una relazione seria a che si augura che anche tra di loro le cose possano funzionare…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 31 MAGGIO 2019

Cosa vedremo quindi domani? Tra le nuove coppie che si sono formate c’è anche quella di Kate e Thorne che sembrano essere davvero fatti l’uno per l’altro. I due hanno davvero una grande sintonia e si stanno godendo qualche ora di relax visto che il piccolo Will deve passare del tempo con suo padre. Ma una volta tornata a casa Katie si trova di fronte a una situazione complicata: suo figlio infatti non vuole stare con Bill. Non ha passato molto tempo con lui nell’ultimo periodo e preferisce stare a casa con Katie. Bill si renderò conto di aver messo prima di suo figlio molte altre cose?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 31 maggio 2019. I problemi tra Will e Bill potrebbero anche causare una rottura tra Thorne e Katie? Bill si intrometterà anche in questa storia?