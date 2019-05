Il segreto anticipazioni: Elsa in passato è stata davvero in una clinica psichiatrica?

Tornano le nostre anticipazioni de Il segreto: puntate assolutamente da non perdere quelle in onda in questo mese di maggio che sta per finire. E ovviamente da non perdere anche gli episodi che vedremo a giugno! Ma andiamo per gradi: cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda il 31 maggio 2019? Elsa sta ancora molto male ma Antolina ha già pensato a un piano per far credere a tutti che la donna sia pazza e che abbia persino cercato di avvelenarsi. Che cosa dirà a Isaac? Intanto Severo deve prendere una decisione importante che potrebbe cambiare la sua vita ma anche quella di tutte le persone che lavorano con lui.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 31 MAGGIO 2019

Fernando Mesia dopo la confessione di Maria, decide di raccontare tutto. E così ammette di esser coinvolto in prima persona in quello che è successo con i genitori di Maria. Ma le fa anche una promessa: questa storia sta per finire. Chiede quindi a Prudencio di mandare un telegramma ai rapitori per annunciare che è arrivato il momento di lasciare in libertà Alfonso ed Emilia. A questo punto la ragazza pensa che sia arrivato il finale della vicenda ma purtroppo le cose sono più complicate di quello che si pensava. Infatti Prudencio annuncia a Fernando Mesia che i rapitori non riconoscono la sua autorità e che per questo motivo non libereranno Emilia e Alfonso.

Antolina decide che è arrivato il momento di raccontare a Isaac il motivo per il quale odia così tanto Elsa. Si tratta di un segreto che arriva dal passato di Elsa. Aveva promesso a don Amancio di non raccontare nulla ma adesso deve farlo. Di che cosa si tratta? Isaac le crederò? Nel frattempo le condizioni di salute di Elsa sembrano migliorare e lei ringrazia Consuelo che si è presa cura di lei…A questo punto Antolina dirà a suo marito che Elsa è stata per un lungo periodo in una clinica psichiatrica, ma sarà vero?

Julieta non sa che cosa fare adesso che Severo ha ricevuto questa nuova proposta ma vuole parlare con tutte le persone che hanno firmato i documenti e si sono fidate di lei..Severo sta per prendere la sua decisione: accetterà o no la proposta di Molero ? Sembra che non abbia intenzione di farlo…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 31 maggio 2019 su Canale 5.