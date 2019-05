Una vita anticipazioni: Blanca fermerà Diego prima che si macchi le mani di sangue?

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita: che cosa succederà nelle puntate in onda nelle prossime settimane? Cosa succederà a Giugno 2019? Continueremo a raccontarvelo nelle nostre anticipazioni ma intanto, iniziamo con la trama della puntata di Una vita in onda domani, 31 maggio 2019. Come avrete visto negli ultimi episodi ad Acacias 38 sta succedendo di tutto. Blanca ha scoperto che Diego la ama ancora e cerca di capire dove si stia nascondendo il giovane; Ursula invece è sconvolta dai continui ricordi che la portano indietro nel tempo. Casilda non ha ancora recuperato la memoria…E adesso che cosa succederà? Cosa vedremo nei prossimi episodi di Una vita? Lo scopriamo con le anticipazioni. Eccole per voi!

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 31 MAGGIO 2019

Leonor fa sapere a Flora che è a conoscenza del legame di parentela tra lei e Iñigo. La ragazza è la sorella di Inigo e si dimostra felice per il fatto che adesso questa storia sia a conoscenza di qualcuno ma allo stesso tempo teme che tutto possa essere rivelato… Ursula ricorda improvvisamente di essere stata violentata, quando era giovane, da due ladruncoli che si erano introdotti nella sua casa, mentre i genitori erano in aeroporto per accogliere Aleksander, il suo promesso sposo. L’anziana donna viene colta da un attacco d’ansia e Blanca la soccorre. Ursula non rivela però niente di quello che ha ricordato a sua figlia. Le fa però sapere che lei mai avrebbe fatto del male a lei e al bambino e che non ha nulla a che fare con la fuga di Diego. Ma in realtà come ben sappiamo, tutto il piano è stato pensato da lei che è poi stata aiutata da Samuel…

Flora chiede a Iñigo e Leonor di essere discreti nelle loro esternazioni amorose per non dare nell’occhio con i vicini. Rosina va su tutte le furie quando Liberto le confessa di avere baciato Flora. Casilda non ha ancora nessun ricordo di Martin e cerca di condurre una vita normale. Huertas chiede aiuto a Leonor per impedire a Diego di uccidere Viñas, l’agente della guardia civile responsabile della morte di Martin. Huertas ha provato a convincere Diego a non farlo ma l’uomo sembra essere ormai deciso… Blanca fugge di casa e scopre proprio dalla Hidalgo le intenzioni di Diego. Che cosa succederà adesso?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 31 maggio 2019 su Canale 5.