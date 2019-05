Il segreto anticipazioni: cosa si nasconde nel passato di Elsa, è davvero pazza?

Tornano le nostre anticipazioni de Il segreto: la soap spagnola ci aspetta domani con una nuova puntata da non perdere. E noi come sempre vi raccontiamo la trama del prossimo episodio. Nella puntata de Il segreto in onda domani, 1 giugno 2019 vedremo come Antolina continuerà a tramare contro Elsa ma stavolta cambia tattica. Che cosa farà? Visto che il dottore ha portato i risultati dei test fatti, e visto che contro di lei non ci sono prove ma solo il pensiero di Consuelo, Antolina inizia a puntare il dito contro Elsa…Nel frattempo per Severo è arrivato il momento di decidere che cosa fare con la proposta del ricco proprietario della miniera. Maria invece spera ancora che ci sia una possibilità per riavere a casa sua madre e suo padre ma le cose sembrano essere sempre più complicate…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 1 GIUGNO 2019

Fernando e Maria a quanto pare hanno deciso di dirsi tutta la verità per voltare pagina e andare avanti insieme. Per il bene di Emilia e di Alfonso quindi Maria racconta anche che i suoi figli sono ancora vivi, mettendoli nuovamente in pericolo. Il Mesia dal canto suo conferma di aver avuto in qualche modo a che fare con questo rapimento ma non immagina che, quando lui manderà a dire ai sequestratori di lasciare i Castaneda liberi, la risposta non sarà quello che si aspettava…E adesso che cosa faranno lui e Maria per liberare i genitori della ragazza?

Julieta non sa che cosa dire agli abitanti di Las Lagunas convinta del fatto che Severo stia per accettare la proposta di Molero. Ma in realtà il Santa Cruz ha deciso di non vendere e di andare avanti con il progetto iniziale. Nessuno si aspettava questa decisione…

Antolina decide che è arrivato il momento di raccontare a Isaac quello che è davvero successo nella vita di Elsa prima che lui la incontrasse. Un lato della vita di questa donna che lui ignora totalmente. Antolina inizia a dire che Elsa potrebbe aver finto, potrebbe aver preso qualcosa di pericoloso e non sarebbe la prima volta nella sua vita che si comporta in questo modo…Rivela infatti a Isaac che la ragazza è stata ricoverata per un lungo periodo in una clinica psichiatrica. Questa rivelazione lascia il giovane senza parole…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani pomeriggio su Canale 5.