Programmazione soap Canale 5 e Rete 4 per giugno 2019: nuovi orari e date

L’estate si avvicina, almeno così ci dicono gli esperti che stanno monitorando le previsioni meteo per i prossimi giorni. Ma se nell’aria c’è ancora un leggero freschino, in tv si sente proprio l’arrivo del mese di giugno con la programmazione del day time, e non solo, che cambia notevolmente. Oggi vi parliamo delle soap do Canale 5: per il momento cerchiamo di fare ordine in quello che dovrebbe essere il calendario per il mese di giugno 2019, cercando di capire quando andranno in onda e a che ora.

Beautiful, Una Vita e Il segreto: come cambia la programmazione con l’incombere dell’estate?

LA PROGRAMMAZIONE DELLE SOAP AL SABATO: A GIUGNO SI VA IN ONDA ?

Per quanto riguarda il primo giugno 2019 le soap di Canale 5 andranno regolarmente in onda. Seguiremo prima Beautiful alle 13,40; poi Una Vita in onda dalle 14,10 alle 15,10 e per finire Il segreto.

Secondo poi quelle che sono le ultime news sulla guida ufficiale di Mediaset, sabato 8 giugno 2019, le soap invece non andranno in onda.

C’è un motivo per questa decisione. Infatti le soap al sabato ci saranno, ma andranno in onda su Rete 4 in prima serata.

LA PROGRAMMAZIONE DELLE SOAP ALLA DOMENICA: A GIUGNO SI VA IN ONDA?

In base a quella che è la guida ufficiale di Canale 5, possiamo dirvi che, almeno nelle prime due settimane di giugno non si andrà in onda alla domenica.

Il segreto non va in onda il 2 giugno 2019

Una vita non va in onda il 2 giugno 2019

Beautiful non va in onda il 2 giugno 2019

E secondo le ultime notizie sulla programmazione, le tre soap non saranno trasmesse neppure il 9 giugno 2019. Al posto delle soap di Canale 5 dovrebbe andare in onda L’onore e il Rispetto in replica. A seguire Domenica Rewind.

LE SOAP NEL DAY TIME DI CANALE 5 A GIUGNO 2019: ECCO I NUOVI ORARI

Al momento possiamo dirvi quelli che dovrebbero essere i nuovi orari per le prime due settimane di Giugno quando ancora ci sarà in onda Pomeriggio Cinque ( che chiude i battenti il 14 giugno 2019)

Beautiful ci aspetta come sempre alle 13,40

Una vita andrà in onda dalle 14,10 alle 16,10 con una puntata molto lunga

Il segreto ci aspetta alle 16,20 fino al 10 giugno 2019, poi andrà in onda in un’altra collocazione.

LA PRIMA SERATA DELLE SOAP SPAGNOLE: SI VA IN ONDA SU RETE 4 AL SABATO

Secondo quelle che sono le ultime notizie sulla programmazione delle soap, Il segreto e Una vita passano al sabato in prime time. Restano nella loro collocazione su Rete 4 e non su Canale 5. Le soap quindi ci aspettano al sabato e non al martedì.