Una vita anticipazioni: Arturo riuscirà a salvare Silvia?

Cosa succederà nella prima puntata di Una vita di giugno? Lo scopriamo ovviamente con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita in onda domani 1 giugno 2019. Puntata del sabato in compagnia della soap spagnola: che cosa succederà in questo nuovo appuntamento con le ultime da Acacias 38? Facciamo il punto della situazione: Don Jaime è molto provato dopo le recenti scoperte ma non ha ancora detto a Blanca che Samuel sapeva che Diego non era malato e che è stato lui a chiedere al medico di mentire manomettendo i certificati. Nel frattempo Diego pensa di uccidere il militare che avrebbe voluto farlo fuori ma per sbaglio ha colpito a morte Martin…Nel frattempo Rosina scopre che Flora e Liberto si sono baciati e non la prende benissimo. Leonor e Inigo invece continuano a tubare come due piccioncini innamorati provocando la reazione di Flora che non la prende poi molto bene…Ursula continua a ricordare delle cose molto brutte che riguardano il suo passato: è diventata così crudele per tutto il male che ha subito quando era giovane? Sembrerebbe proprio di si anche per questo vuole vendicarsi, ma come lo farà?

Scopriamo le anticipazioni e la trama di Una vita in onda domani 1 giugno 2019.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 1 GIUGNO 2019

Silvia continua a essere avvelenata e sembra che nessuno possa fare nulla per lei ma il colonnello non si arrende… Pur di liberare Silvia, Arturo smaschera Zavala e rivela di fronte ad altri militari che il Generale intendeva organizzare un attentato ai danni di Alfonso XII, il futuro monarca. Trovando il supporto di Tamayo, che volta le spalle a Zavala pur di non essere giustiziato, il Valverde e la Reyes portano a termine con successo la loro missione. Servante entra in conflitto con Paquito per il posto di vigilante notturno …Ursula continua ad avere i suoi incubi e Blanca cerca di aiutarla ma poi la ragazza scopre che Diego ha bisogno di lei…

Vi ricordiamo che domani Una vita ci aspetta dalle 14,10 alle 15,10 e poi andrà in onda Il segreto; Una vita invece non andrà in onda alla domenica pomeriggio. Si torna lunedì con una puntata lunghissima in onda dalle 14,10 alle 16,10.