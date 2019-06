Beautiful anticipazioni estate 2019: un matrimonio e un padre in difficoltà

Vi starete chiedendo che cosa succederà nelle puntate di Beautiful in onda in estate? Ve lo raccontiamo con le ultime news in arrivo da Los Angeles. Oggi vi parliamo degli episodi di Beautiful che andranno in onda in estate. La soap anche quest’anno ci terrà compagnia per i mesi estivi, nelle prossime settimane poi vi daremo conto nel dettaglio degli orari. E oggi vi parliamo di una story line che sta per portarci a un matrimonio. Come avrete visto nelle ultime puntate di Beautiful c’è stato un forte avvicinamento tra Thorne che ha corteggiato Katie per settimane e la donna. Alla fine i due si sono messi insieme e hanno deciso di vivere questa situazione alla luce del sole. Come andrà avanti questa storia, i due si sposeranno?

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLE PUNTATE IN ONDA NELL’ESTATE 2019

Siete quindi curiosi di sapere come andrà questa storia? Per voi in arrivo spoiler, se non volete sapere nulla, non andate avanti nella lettura di questo nostro articolo…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: THORNE E KATIE SI SPOSERANNO?

Sembra quindi che questa relazione, che al momento procede a gonfie vele, si indirizzerà verso un matrimonio. Non mancheranno però le difficoltà per Katie che è in qualche modo ancora legata a Bill. L’uomo tra l’altro, si renderà conto che suo figlio non vuole più passare del tempo in sua compagnia. Nell’ultimo periodo lui ha pensato solo agli affari e si è lasciato travolgere dalla storia con Steffy. E così il piccolo ha instaurato in legame molto bello e forte con Thorne. Inoltre Katie non vuole in nessun modo che suo figlio soffra come è successo anche a Liam e Wyatt per colpa di Bill e cercherà in tutti i modi di tutelarlo anche se vuole che Will passi del tempo con suo padre.

In questa vicenda molto intricata farà capolino anche Ridge che ha qualcosa da dire in merito al rapporto tra Bill e suo figlio. Da non perdere quindi le prossime puntate di Beautiful che saranno ricche di colpi di scena. E continuate a leggere le nostre anticipazioni per essere sempre più che informati.