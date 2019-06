Beautiful anticipazioni: Liam e Hope pronti al matrimonio, questa volta si farà?

Non potevano mancare anche oggi le nostre anticipazioni di Beautiful: che cosa succederà nella puntata in onda domani? Beautiful ci aspetta con un episodio inedito il 4 giugno 2019. E a quanto pare presto assisteremo tutti, e siamo tutti invitati, al matrimonio di Liam e Hope. Stavolta questo matrimonio sarà celebrato? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Los Angeles che ci rivelano proprio la trama per la puntata di Beautiful di domani. Pronti a scoprire i dettagli? Ecco per voi le anticipazioni: il conto alla rovescia per questo matrimonio è appena iniziato!

Non ci resta che scoprire quelle che sono le ultime news dalle puntate americane della soap in onda su Canale 5 a giugno 2019.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 4 GIUGNO 2019

Non potevano quindi mancare le nostre anticipazioni di Beautiful che ci rivelano quello che sta per succedere a Los Angeles. Hope è felicissima perchè sta per realizzare il suo grande sogno. Finalmente avrà modo di sposare Liam. Insieme a lei ci sono le donne più importanti della famiglia. c’è sua madre che da sempre fa il tifo per lei, sperando che prima o poi lei e Liam si sarebbero sposati. E poi ci sono anche Donna e Bridget, felicissime per questa giornata così speciale.

Anche Liam sembra essere felicissimo in questo giorno speciale e al suo fianco c’è Wyatt che sarà il testimone di nozze. Hope ha deciso di invitare anche Steffy che non sa ancora se accettare o meno questo invito. Che farà andrà alle nozze? Ma soprattutto: questo matrimonio stavolta, sarà celebrato? Ricorderete infatti che l’ultima volta, era stato proprio Wyatt con le sue dichiarazioni a far saltare le nozze. Vedremo che cosa succederà in questo caso…

Possiamo dirvi che nelle prossime puntate di Beautiful in questo senso, assisteremo a un clamoroso colpo di scena. Continuate a leggere le nostre anticipazioni per scoprire tutti i dettagli in merito!