Il segreto anticipazioni: cosa scopre Isaac sul passato di Elsa, è stata davvero in una clinica psichiatrica?

Cosa succederà nelle prossime puntate de Il segreto? Lo scopriamo con le nostre anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata in onda domani 4 giugno 2019. Vi ricordiamo che, da domani, Il segreto andrà in onda alle 16,20 circa, subito dopo la fascia giornaliera del Grande Fratello 16 che ci farà compagnia ancora per una settimana.

Che cosa sta succedendo quindi a Puente Viejo nelle ultime settimane? Lo scopriremo con le nostre anticipazioni. Come avrete visto, Antolina ha iniziato a instillare in Isaac dei dubbi. Gli ha fatto capire che Elsa già in passato non è stata sincera con lui nascondendogli qualcosa di molto importante. Secondo Antolina Elsa sarebbe pazza. Ma la sua non è una semplice deduzione. La ragazza infatti sarebbe a conoscenza di una scottante verità che potrebbe portare Isaac a credere che la sua ex fidanzata abbia nascosto dei grandi segreti…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA IL 4 GIUGNO 2019

Antolina sembra essere disposta a tutto e mette le carte in tavola. Racconta a Isaac che Elsa per lungo tempo è stata rinchiusa in una clinica psichiatrica. Non solo, gli dice anche che Elsa potrebbe aver ucciso sua madre anche se non ne ha le prove. E poi ipotizza anche che Elsa abbia finto di esser stata rinchiusa dopo la sparatoria del loro matrimonio e gli dice che, come ha fatto in passato, potrebbe aver mentito ancora. Isaac è ovviamente sconvolto da queste rivelazioni e non riesce a credere che siano vere. Ma ha intenzione di andare fino in fondo a questa storia, non vuole solo limitarsi a credere alle parole di Antolina…

Matias prova a parlare con Isaac ma a quanto pare l’uomoha bisogno di metabolizzare e rendersi conto di quello che sta succedendo. Antolina dice a Isaac di verificare tutto quello che lei gli ha detto e così il giovane prova a mettersi in contatto con la clinica dove Elsa dovrebbe esser stata rinchiusa. Ma sarà vera questa storia o anche in questo caso c’è lo zampino di Antolina? Usando il telefono dell’emporio Isaac sembra scoprire che Elsa è stata davvero in quel posto….

A quanto pare ci sono buonissime notizie per Maria. Fernando le annuncia che Emilia e Alfonso presto torneranno a casa, ma sarà vero?

Irene è molto orgoglioso di Severo e della sua decisione di non vendere Eustaquio Molero, ma teme che possa esserci una pericolosa rappresaglia nei confronti della sua famiglia. Gli abitanti di Las Lagunas sembrano schierarsi, guidati da Julieta, dalla parte di Severo…