Beautiful anticipazioni: Taylor e Steffy al matrimonio di Liam e Hope, cosa succederà?

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful: che cosa succederà nelle prossime puntate della soap in onda su Canale 5? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Los Angeles che ci rivelano quello che succederà prima e durante il matrimonio di Hope e Liam. Alla fine questo matrimonio sarà celebrato? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful in onda domani 5 giugno 2019. Come avrete visto Liam e Hope hanno deciso di invitare alle nozze anche Steffy, come segno di riconciliazione per iniziare insieme un nuovo percorso pieno di armonia.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 5 GIUGNO 2019

Steffy non sa che cosa fare, perchè vorrebbe partecipare al matrimonio anche per dimostrare di non essere rancorosa e di non aver nessun problema con Liam e Steffy. Ma Taylor affronta sua figlia e le dice che probabilmente questa è davvero una pessima idea. Taylor ricorda a Steffy che entrambe hanno un segreto. Non avrete dimenticato infatti che Steffy ha lasciato Liam per colpa di sua madre, se così possiamo dire, essendo stata minacciata da Bill, che avrebbe potuto rivelare tutto quello che è successo con la psicologa. Taylor infatti ha provato a uccidere Bill non riuscendoci. Al momento Liam non sa quello che è successo, Taylor pensa di dirglielo? Ricorderete anche che Liam aveva persino di esser stato lui a sparare a suo padre quindi forse questa rivelazione non gli farebbe poi così tanto piacere…

Non ci resta quindi che seguire la puntata di Beautiful in onda domani per capire se davvero Taylor potrebbe essere un nuovo ostacolo sulla strada di Liam e Hope. Il matrimonio si farà?

Vi ricordiamo che Beautiful ci aspetta domani alle 13,40 su Canale 5. A seguire poi una lunga puntata di Una vita in onda dalle 14,10 alle 16,10 per poi chiudere il pomeriggio delle soap con Il Segreto in onda dopo il day time del GF.