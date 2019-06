Il segreto anticipazioni: Elsa è davvero stata in una clinica per malati di mente? Cosa nasconde?

Tornano le nostre anticipazioni de Il segreto: che cosa succederà nella puntata in onda domani 5 giugno 2019? Vi ricordiamo che il martedì sera Il segreto non andrà in onda su Rete 4. La soap spagnola andrà in onda in prime time ma in un altro giorno della settimana. Sia Una vita che Il segreto ci aspettano al sabato sera di Rete 4. E adesso torniamo a Puente Viejo con le ultime anticipazioni che ci rivelano quello che sta per succedere in paese. Avrete visto che Antolina ha insinuato in Isaac il dubbio che Elsa sia pazza. Gli ha raccontato di come la ragazza sia stata rinchiusa in una clinica e del fatto che potrebbe esser stata lei a uccidere sua madre. Isaac è sotto choc e non sa che cosa fare, quali saranno le sue prossime mosse?

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 5 GIUGNO 2019

Elsa si sente molto sola e isolata perchè tutti in paese pensano che sia una ladra. Nessuno infatti immagina che Elsa e Isaac abbiano studiato questo piano per cercare delle prove contro Antolina. Il problema è che Elsa non ha trovato nulla in casa e che tutto quello che ha fatto è servito solo per rovinarle la reputazione. Elsa quindi è molto triste per quello che succede e ancora non sa che Antolina ha raccontato a Isaac della clinica. Ma questa storia è vera oppure no? Il giovane ne parla con Matias al quale però chiede di non dire niente ma mantenere dei segreti di questo genere non è mai semplice…

Isaac quindi decide di affrontare Elsa e le chiede di parlare di quello che è successo nel suo passato: vuole che sia sincera con lui, almeno questa volta…

Fernando aveva fatto sapere a Maria che i suoi genitori presto sarebbero tornati a casa ma a quanto pare le cose si stanno mostrando molto più complicate del previsto.

Carmelo e Severo si preparano al peggio. Il sindaco consegna anche delle armi a Saul perchè potrebbe accadere di tutto e loro devono farsi trovare pronti contro Molero…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani, come sempre alle 16,25 circa su Canale 5.