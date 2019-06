Una vita anticipazioni: Blanca sta per partorire, il bambino rischia?

Grande “indigestione” questa settimana per i fans di Una vita, di episodi della soap spagnola. Una vita infatti va in onda dalle 14,10 alle 16,10 per questa settimana in attesa poi che la programmazione estiva di Canale 5 entri nel vivo. Che cosa succederà nelle prossime puntate? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 5 giugno 2019. Facciamo il punto della situazione. In questi giorni è successo davvero di tutto. Samuel ha ucciso suo padre ma al momento nessuno sa, tranne Ursula, quello che è davvero successo in casa. Diego ha provato a salvare Blanca ma non c’è riuscito neppure con l’aiuto di Felipe. Adesso la ragazza si trova da sola, in casa con il nemico e sta per partorire, che cosa succederà? Silvia ha deciso di partire per una nuova missione lasciando Arturo con un biglietto di addio. E adesso che cosa succederà? Lo scopriamo con le ultime news da Acacias 38 e le anticipazioni, eccole per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 5 GIUGNO 2019

Silvia capisce che i residenti di Acacias non vedono di buon occhio il fatto che lei e Arturo, pur non essendo sposati, vivano insieme. Iñigo non capisce perché Leonor sia così fredda nei suoi riguardi ma Trini, inavvertitamente, gli apre gli occhi sull’eventualità che la donna stia pensando al ricordo di Pablo. Riera si dichiara a Carmen che, per paura di venire bersagliata da Ursula, non riesce a cedere.

Flora si reca in carcere da Rosina e la fa ingelosire promettendole che, qualora non dovesse uscire, tenterà ancora di sedurre Liberto. La Rubio, in preda alla rabbia, comincia a comportarsi in maniera diligente e può ritornare a casa. Fabiana e Lolita falsificano la prova di Servante affinché possa diventare vigilante notturno al posto di Paquito. Diego si introduce in casa Alday ma Samuel intercetta i suoi piani e si presenta lì con la polizia: al maggiore dei fratelli, per l’ennesima volta, non spetta altra scelta se non quella di fuggire. Diego si nasconde a La Deliciosa, su consiglio di Iñigo.

Blanca sta molto male e sembra che per lei sia iniziato il travaglio. Ursula le ha preparato un intruglio che dovrebbe servire per calmare i dolori in vista del parto. Ma Blanca, che ormai non si fida più di nessuno, pensa che in quella bevanda ci possa essere del veleno e decide di non berlo.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 5 giugno 2019 su Canale 5.