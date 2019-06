Beautiful anticipazioni: Liam e Hope si sposano nonostante Taylor?

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful: che cosa succederà nelle prossime puntate della soap in onda su Canale 5 alle 13,40? Lo scopriamo subito partendo proprio dalle anticipazioni della trama della puntata di domani. Il 6 giugno 2019 ci aspetta una nuova puntata della soap di Canale 5 e Beautiful torna come sempre nel pomeriggio della rete. Tutto pronto per il matrimonio di Liam e Hope. Wyatt ha raggiunto suo fratello che si sta preparando per le nozze mentre Hope è in compagnia delle donne più importanti della famiglia. Steffy intanto si è convinta del fatto che sia giusto partecipare al matrimonio anche se sua madre non vuole. Steffy ha ricevuto l’invito di Hope e Liam e pensa che sia giusto voltare pagina iniziando proprio da questo matrimonio. Taylor invece pensa che Steffy meriti di avere l’uomo che ama al suo fianco e sembra essere pronta a tutto, che cosa farà?

Non ci resta che scoprire quello che sta per succedere a Los Angeles con la trama della puntata di domani, ecco le anticipazioni per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 6 GIUGNO 2019

Taylor ha deciso che farà qualcosa per sua figlia. Pensa del resto che sia colpa sua se tra Liam e Steffy le cose sono andate male. Infatti Steffy la prima volta ha dovuto rinunciare a Liam perchè Bill la stava minacciando. Liam non sa nulla di quello che è successo, anzi, in quel periodo pensava persino di esser stato lui a sparare a suo padre. Taylor quindi decide di agire e va da Liam. Ma proprio mentre sta parlando con il ragazzo, Brooke sente la sua voce e capisce che deve agire. Così si intromette in questa discussione e dice a Taylor che deve andare via. Manca pochissimo al matrimonio che cosa succederà, sarà celebrato?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 6 giugno 2019 come sempre alle 13,40 su Canale 5.