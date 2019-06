Il segreto anticipazioni: Fernando scappa, che ne sarà di Emilia e Alfonso?

Antolina ha studiato bene le mosse da fare per far si che Elsa davanti a tutti risultasse folle. E la stessa Elsa, con la storia della rapina, si è condannata da sola anche se ha organizzato tutto con Isaac. Adesso il suo ex fidanzato non sa a che cosa credere visto che Elsa ha confermato i suoi problemi di salute mentale. E se davvero Antolina non avesse mentito? Ovviamente noi sappiamo bene che non è così ma a Puente Viejo, tutti iniziano a credere che Elsa abbia dei seri problemi. Scopriamo quello che sta per succedere con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata de Il segreto in onda domani 6 giugno 2019.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 6 GIUGNO 2019

Alla fine Elsa ha dovuto ammettere con Isaac quelle che sono le sue responsabilità. E anche tutte le bugie che gli ha raccontato. Il ragazzo è molto turbato per quello che ha scoperto, non se lo aspettava. Antolina allora decide di fare un’altra mossa. Affronta Elsa davanti a tutti in paese e le dice che potrebbe esser stata lei a causare la morte di sua madre. A questo punto Elsa non resiste e davanti a tutti a una crisi isterica. Il paese è ancora una volta contro di lei.

Fernando cerca di convincere Maria del fatto che se solo avesse potuto farlo, avrebbe persino dato la vita pur di salvare Emilia e Alfonso ma che non è stato possibile. La Castaneda continua a essere preoccupata per i suoi genitori e non sa se fidarsi o meno del Mesia…A questo punto Maria decide di raccontare a Matias quello che sta succedendo e lui cerca di starle accanto in questo momento difficile. Si aiuteranno a vicenda e troveranno i loro genitori.

Fernando riesce a scappare, ma quali sono le sue intenzioni? Vuole davvero fare qualcosa per Emilia e Alfonso? Isaac si sente deluso e amareggiato dopo tutto quello che è successo con Elsa.

Vi ricordiamo che Il segreto ci aspetta domani alle 16,20 con una nuova imperdibile puntata della soap spagnola!