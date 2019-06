Una vita anticipazioni: Don Jaime è davvero morto? Ursula nasconde qualcosa?

Tornano come sempre sul nostro Ultime Notizie Flash le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Una vita in onda domani 6 giugno 2019: che cosa succederà nel nuovo appuntamento con la soap di Canale 5? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Acacias 38. Avrete visto che sta succedendo davvero di tutto: Diego e Blanca ancora una volta saranno separati; la giovane sta per mettere al mondo suo figlio; e ancora la gelosia di Rosina per Liberto…L’addio di Silvia ad Arturo. Non ci resta che scoprire quelle che sono le ultime news. Ecco per voi le anticipazioni di Una vita.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 6 GIUGNO 2019

Carvajal invita Silvia a recarsi nel suo studio, ma Arturo sospetta che ci sia di mezzo un nuovo incarico. Va in scena il piano di Felipe: Celia e Trini fanno perdere tempo a Ursula e così Diego riesce a intrufolarsi in casa di Blanca. Felipe tuttavia non riesce a trattenere abbastanza Samuel, che in questo modo sorprende Diego e Blanca mentre sono intenti a fuggire.

Samuel trattiene Diego e Blanca il tempo sufficiente affinché la polizia entri in casa e costringa alla fuga lo stesso Diego, che troverà rifugio alla Deliciosa. Intanto Silvia sembra voler accettare la missione assegnatale da Carvajal, rinunciando di conseguenza all’amore di Arturo.

Mendez sorprende Diego che, aiutato da Felipe, cerca di andare via da Acacias…Samuel non riesce a capire che cosa sia successo a suo padre. Pensa di averlo ucciso e di questo non ha dubbi ma della cosa si è occupata Ursula e adesso lui vuole sapere se suo padre riposa in pace con una degna sepoltura. Ma siamo sicuri che Don Jaime sia davvero morto? Ursula continua a umiliare Samuel per farlo sentire in colpa e gli dice anche che per suo padre, lui non era nulla…

Blanca inizia a sentirsi molto male, sembra che sia arrivato per lei il momento del parto. Ma la giovane è da sola in casa…Quando Carmen arriva nella stanza della ragazza cerca di fare il possibile per aiutarla…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani nel pomeriggio di Canale 5. Vi ricordiamo che Una vita ci aspetta in prima serata al sabato, su Rete 4.