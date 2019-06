Beautiful anticipazioni: Liam e Hope marito e moglie, è la volta buona?

Sarà la volta buona? Liam e Hope stanno per diventare marito e moglie, è arrivato il momento decisivo per questa coppia, ma sarà davvero il giorno più bello per questi due giovani innamorati ? Sembra proprio di si. Le anticipazioni per la puntata di Beautiful in onda domani 7 giugno 2019 ci rivelano infatti quello che succederà a Los Angeles nei prossimi episodi. Come avrete visto Taylor ha provato fino alla fine a fermare Liam con la speranza che il giovane potesse decidere di lasciare Hope per tornare da Steffy. Taylor del resto non si è mai rassegnata anche perchè si sente in colpa. Sa bene che parte dell’allontanamento tra Liam e Steffy è stato causato da lei e dalle azioni che ha fatto…Ma che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le ultime news che ci rivelano proprio le anticipazioni e la trama della puntata di domani. Ecco i dettagli per voi…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 7 GIUGNO 2019

Liam e Hope sono felici in questo giorno così speciale e si scambiano gli anelli. Non c’è niente che possa impedire ai ragazzi di godersi questo giorno. Non sono bastate le parole di Taylor e neppure la presenza di Steffy in casa ha fatto cambiare idea a Liam che questa volta sembra essere convinto della sua scelta. Tanta commozione in sala anche se, ancora si pensa che forse questa non è la scelta migliore. Di certo lo pensano Ridge e Taylor che però devono fare buon viso a cattivo gioco.

Nel frattempo Bill si chiede quanto abbia trascurato i suoi figli, comprendendo di aver messo troppo spesso prima la carriera e il lavoro rispetto all’amore che prova per loro. Si è reso conto di come il piccolo Will non sia per nulla legato a lui. In questo periodo Bill è stato preso da mille altre faccende e ha trascurato il suo bambino…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda il 7 giugno 2019. Appuntamento come sempre alle 13,40 su Canale 5.