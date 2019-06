Il segreto anticipazioni: il figlio che Antolina aspetta è davvero di Isaac? Il dubbio di Elsa

Una vera e propria guerra è iniziata a Puente Viejo tra Elsa e Antolina. Le due donne tra rivelazioni e segreti, stanno mettendo in difficoltà Isaac che ormai non sa più a che cosa credere. Il giovane infatti ha ricevuto una marea di informazioni difficile da gestire e sta cercando di mettere insieme i tasselli. Ma che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Puente Viejo e con le anticipazioni che riguardano la puntata de Il segreto di domani 7 giugno 2019. Vi ricordiamo che questa settimana Il segreto non andrà in onda su Canale 5 al sabato e neppure alla domenica ma ci aspetta in prime time sabato sera su Rete 4.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 7 GIUGNO 2019

Antolina è davvero incinta e aspetta un figlio da Isaac? E’ questo il nuovo dubbio che accompagnerà tutto il pubblico de Il segreto nelle prossime settimane…Come avrete visto, Antolina dovrebbe essere ormai al sesto mese di gravidanza, anche al settimo ma non mostra nessun pancione. Elsa quindi inizia a dire a Isaac che probabilmente sua moglie non è neppure incinta. Elsa ha ragione ma solo in parte: Antolina infatti adesso è incinta ma molto presto scopriremo che, prima di sposare Isaac non lo era…In ogni caso Isaac reagirà molto male e non permetterà a Elsa di fare questo genere di insinuazioni…Elsa però non è la sola a sospettare che ci sia qualcosa di strano nella gravidanza di Antolina, anche il dottor Zabaleta ha qualche dubbio….

Tra il figlio di Molero e Saul c’è uno scontro in locanda e il giovane fidanzato di Julieta è costretto a tirare fuori la pistola. Poi però arriva Severo che sembra avere una buona notizia: a quanto pare Molero dovrà ridare i soldi a tutte le persone che si sono ammalate o hanno avuto problemi a causa della miniera.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 7 giugno 2019 su Canale 5.