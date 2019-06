Una vita anticipazioni: Samuel e Ursula studiano una nuova trappola per Diego?

Grandi colpi di scena nelle prossime puntate di Una vita: cosa sta per succedere ad Acacias 38? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo dalla Spagna e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio. Iniziamo quindi dalla trama della puntata di Una vita in onda il 7 giugno 2019. Come avrete visto, Blanca sembra essere entrata in travaglio e sta molto male. Ursula le sta vicino ma la ragazza non si fida di sua madre…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 7 GIUGNO 2019

Blanca, sola in camera, sta male e forse è in preda a doglie precoci. Samuel, tormentato più che mai, a quel punto vuole confessare tutto ma Ursula lo convince che Jaime non lo amava e che voleva portargli via il figlio per darlo a Diego. Gli dice che le ha sempre detto che non era il figlio che avrebbe voluto e il giovane si fida delle parole della Dicenta…

Blanca soffre sempre di più per via del travaglio ma non intende bere il rimedio preparato da Ursula, per paura che possa nuocere a lei o al bambino. Dopo tutto quello che in passato ha fatto sua madre, è lecito pensare che potrebbe fare di tutto anche in questa situazione…Nel frattempo Inigo non vuole più vivere il suo amore per Leonor da “clandestino” e propone a Flora di gestire da sola la pasticceria. A questo punto Samuel decide di incontrare Diego e di chiedere il suo aiuto: ma lo sta facendo per salvarsi e scappare da Ursula oppure ancora una volta i due stanno tramando insieme contro Blanca e contro il giovane Alday? Blanca nel frattempo sembra stare meglio ma continua a rifiutare i rimedi di sua madre…

Vi ricordiamo che Una vita torna poi al sabato sera su Rete 4 con una puntata da non perdere in prime time. Nel pomeriggio di sabato invece le soap spagnole non andranno in onda. Al posto di Una vita e de Il segreto arrivano le repliche dell’Isola di Pietro.