Il segreto anticipazioni prima serata al sabato: Emilia e Alfonso torneranno liberi grazie a Fernando?

Il segreto in prima serata al sabato sera su Rete 4: è questa la principale novità per quello che riguarda le soap di Mediaset. Come già successo settimana scorsa, al sabato sera, Il segreto aspetta tutto il pubblico in prime time su Rete 4. Non ci sarà quindi la prima serata al martedì e la soap spagnola non andrà in onda di sabato pomeriggio e neppure alla domenica. Ci concentriamo quindi sulle anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata in onda l’8 giugno 2019 nel prime time di Rete 4. Quali sono le ultime news da Puente Viejo e che cosa sta per succedere? Lo scopriamo con le anticipazioni, eccole per voi.

Emilia e Alfonso potranno tornare a casa? Sono ancora vivi oppure no? Fernando Mesia che cosa farà? Lo scopriamo con le ultime news che ci rivelano proprio la trama della puntata de Il segreto in onda l’8 giugno 2019 su Rete 4.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 8 GIUGNO 2019

Saul non avrebbe mai pensato di dover usare la pistola datagli da Carmelo così in fretta e invece lo ha dovuto fare per difendere Julieta. Una mossa che però potrebbe costargli molto caro…Il figlio di Molero lo minaccia: andrà a denunciarlo. Meliton quindi consiglia a Saul di andare direttamente dalle forze dell’ordine per spiegare quello che è successo mostrando di non avere delle cattive intenzioni. Ma non riesce a farlo perchè viene fermato prima…

Alla Villa nessuno riesce a capire che fine ha fatto Fernando Mesia. Raimundo è convinto che sia scappato e Maria si dispera perchè pensa di essersi fidata dalla persona sbagliata. Ma poche ore dopo Fernando torna alla Villa e in mano ha un indirizzo. E’ quello dove sono tenuti sequestrati Emilia e Alfonso? Sta per finire la loro prigionia?

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda sabato in prime time su Rete 4-