Una vita anticipazioni prima serata: la bambina di Blanca è davvero morta? Che fine ha fatto Diego?

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita: che cosa succederà nella puntata in onda in prima serata l’8 giugno 2019 su Rete 4? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano proprio da Acacias 38 e che ci rivelano la trama della prossima puntata. Blanca e Diego stanno per scappare ma che cosa succederà? Non ci resta che leggere la trama della puntata in onda sabato in prima serata. Vi ricordiamo anche che Una vita non va in onda al pomeriggio di sabato e neppure la domenica pomeriggio.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 8 GIUGNO 2019 PRIMA SERATA

Iñigo e Leonor vogliono scappare insieme ma, non far insospettire nessuno, lei dice di volersi recare in Oriente per trovare ispirazione per il suo libro; lui invece racconta che andrà in Italia per lavoro e prega Antoñito di aiutare Flora a gestire la Deliciosa. Samuel rivela a Diego di avere molti sensi di colpa e, stanco delle manipolazioni di Ursula, si dice pronto ad aiutare lui e Blanca nei loro piani di fuga. E così, dopo aver fatto uscire di casa la Dicenta, rivela alla moglie l’idea per farla scappare, ma lei appare diffidente… Non ci sono però molte alternative visto che le cose si sono complicate per cui Blanca dovrà fidarsi di Samuel a tutti i costi…

Blanca e Diego fuggono ma la carrozza viene presa d’assalto da un gruppo di banditi. Diego viene malmenato e spinto in un burrone. Il cocchiere muore ma Blanca riesce darsi alla fuga…

Ad Acacias va via la luce e sembra che Servante abbia sottratto un trasformatore da un lampione per mettere in difficoltà Paquito…Blanca è esausta per tutto quello che è successo e per lei è arrivato il momento di partorire. Tra una allucinazione e l’altra la donna si rende conto che si sono rotte le acque e che sta anche perdendo molto sangue…Alla fine riesce a mettere al mondo sua figlia. Ma quando si sveglia insieme a lei c’è una contadina che le dice che la bambina è nata morta. Blanca non riesce a credere che sia davvero successo tutto questo…Blanca con in braccio la sua bambina cerca di raggiungere la carrozza per capire che fine abbia fatto Diego ma non lo trova…La donna che è con lei continua invece a dirle che avrebbero bisogno di un dottore…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda sabato 8 giugno 2019 in prima serata.