Bitter Sweet-Ingredienti d’amore arriva su Canale 5: cosa succederà nella prima settimana? Le anticipazioni

Tutti pronti per il debutto della nuova soap dell’estate di Canale 5? Ci siamo, ormai mancano pochissime ore. Lunedì 10 giugno 2019 andrà in onda la prima puntata di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore. Dopo il successo di Cherry Season, Mediaset pesca ancora in Turchia per l’estate di Canale 5 e porta in tv la serie Bitter Sweet con il sottotitolo italiano “Ingredienti d’amore” giocando sul fatto che, la protagonista femminile della soap ha una grande passione per la cucina e sogna di diventare una chef. Cosa succederà quindi nella prima settimana di messa in onda della soap turca? Lo scopriamo raccontandovi la trama delle puntate in onda dal 10 al 14 giugno 2019. Vi ricordiamo che Bitter Sweet andrà in onda alle 14,45 e terminerà intorno alle 15,30 per poi dare la linea a Il segreto.

BITTER SWEET-INGREDIENTI D’AMORE LA TRAMA DEGLI EPISODI IN ONDA DAL 10 AL 14 GIUGNO 2019

Nazli è una giovane ed ambiziosa cuoca che sta ancora studiando per poter realizzare un giorno il suo grande sogno: aprire un ristorante giapponese. La ragazza, però, sta vivendo un periodo di crisi economica e non riesce a far fronte alle spese quotidiane, così trova un impiego presso un giovane e facoltoso manager maniaco dell’ordine, dapprima come cuoca personale e poi come collaboratrice domestica. Qui conoscerà Bulut, un bambino vispo e allegro nipote del suo datore di lavoro.

Nazli e Ferit finalmente si incontrano e chiariscono le posizioni. Una sera Bulut viene lasciato con lo zio Ferit e Nazli resta con loro, su richiesta del bambino, a cucinare e a condividere un po’ di tempo libero. Sembra filare tutto liscio, con le sorelle di Nazli che insinuano storie d’amore tra lei e Ferit, quando Asuman trafuga qualcosa dalla camera di Ferit.

Un importante evento mondano si sta per svolgere a Istanbul, si tratta di una festa per celebrare le floride relazioni tra Giappone e Turchia. Nazli è stata sollecitata dalla sua insegnante a parteciparvi per fare pratica e conversare in giapponese ma non sa che alla stessa festa è invitato anche Ferit, partner in affari del signor Nakatami, organizzatore dell’evento.

Deniz comunica per telefono a Ferit di essersi innamorato di una ragazza con la quale uscirà in serata. Nel frattempo Nazli racconta ad Asuman e Fatos di trovarsi male con la sua nuova occupazione per via del pessimo carattere del suo datore di lavoro e che in giornata uscirà con Deniz. Al loro incontro, i due, si recano in una casa di cura per animali e Deniz resta piacevolmente colpito dalla sensibilità e dal comportamento di Nazli, con cui passerà l’intera serata…

Queste sono solo alcune delle cose che succederà nelle prime puntate della soap turca che, come vi ricordiamo, ci aspetta alle 14,45 lunedì pomeriggio.