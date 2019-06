Il segreto anticipazioni: Antolina riuscirà ad abortire dando la colpa a Elsa?

Tornano le nostre anticipazioni de Il segreto. Prima nota di servizio: la soap spagnola non andrà in onda domenica. Per tutto il mese di giugno infatti, Il segreto ci aspetta al sabato sera su Rete 4 ma la domenica non va in onda. Non ci resta quindi che scoprire cosa succederà nella puntata della soap spagnola in onda il 10 giugno 2019. Ve lo raccontiamo con quelle che sono le ultime news da Puente Viejo.

Il dottore visita Antolina e le dice che è molto strano, per una donna al sesto/settimo mese si gravidanza, non avere neppure un po’ di pancia. Antolina però gli dice che nella sua famiglia è normale, che anche a sua madre è successo lo stesso…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA IL 10 GIUGNO 2019

Fernando e Mauricio studiano un piano perfetto per riportare a casa Emilia e Alfonso. Maria non andrà insieme a loro. Ma purtroppo quando i due tornano a casa non hanno buone notizie per Raimundo e la ragazza: Emilia e Alfonso non si trovavano a quell’indirizzo. Mauricio inizia a innervosirsi e pensa che Fernando li abbia presi in giro…

Dolores non vede l’ora di incontrare sua nipote. Ma a Puente Viejo torna solo Hipolito: che fine hanno fatto sua figlia e Gracia? Dolores non sa che cosa pensare…Irene invece sembra essere preoccupata per il fatto che Anacleto non stia dando sue notizie…Prudencio ha delle buone notizie per Julieta e Saul: è arrivato l’annullamento del matrimonio.

Antolina si è resa conto del fatto che non può prendere in giro il dottore. E’ incinta solo da pochissimi mesi e quindi ha bisogno di inventarsi qualcosa. Deve abortire e per farlo, vuole coinvolgere Elsa, in modo da dare la colpa a lei. La attira quindi su una collina e lì tra le due inizia una discussione. Antolina quindi si butta dal dirupo con la speranza di perdere il bambino e di dare la colpa a Elsa…Che cosa succederà?

Nonostante la caduta dal dirupo, Antolina non è riuscita a provocarsi l’aborto. Elsa, additata da tutti gli abitanti di Puente Viejo come la responsabile di quello che è successo alla moglie di Isaac, va da don Anselmo per confessarsi e ribadisce di non aver attentato contro la vita della “nemica”.