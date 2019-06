Il segreto anticipazioni: perchè Antolina vuole abortire? Emilia e Alfonso tornano a casa?

Non potevano mancare oggi anche le nostre anticipazioni de Il segreto che ci rivelano proprio la trama delle prossime puntate in onda in questo caldissimo mese di giugno 2019. Iniziamo proprio dalla prossima puntata: che cosa succederà l’11 giugno 2019? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Puente Viejo. Come avrete visto, Antolina si è gettata dal dirupo per poi dare la colpa a Elsa. Ma per quale motivo la ragazza vuole abortire? Elsa continua a dire che Antolina non è incinta ma in realtà la verità su questa storia è un’altra…Antolina adesso è incinta, il problema è che non lo era quando lei e Isaac si sono sposati. Ed è questo il motivo per il quale vuole perdere questo bambino…Isaac torna a casa e scopre quello che è successo e non riesce a credere a quello che Elsa avrebbe fatto. Antolina dà tutta la colpa alla sua ex padrona e questa volta Isaac credere a lei e affronta Elsa. La ragazza invece continua a ribadire che Antolina non è incinta…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 11 GIUGNO 2019

Fernando non sa più che fare per quello che riguarda Emilia e Alfonso ma all’improvviso le cose cambiano: alla Villa infatti arriva la telefonata dei sequestratori che adesso dettano le loro condizioni per il rilascio della coppia…Ma siamo davvero sicuri che i genitori di Maria siano ancora vivi? Che cosa succederà?

Saul e Julieta sono felicissimi: finalmente possono progettare le loro nozze. Hanno infatti ricevuto tutto i documenti dell’annullamento del matrimonio di Julieta e Prudencio. Le prime due persone a essere informate di questa novità sono Consuelo e Fe che ovviamente sono felicissime per questa notizia.

Dolores non riesce a credere che Gracia non sia tornata a casa. Ma Hipolito le dice che sua moglie doveva prima fare visita ad alcuni parenti…La donna ci resta malissimo…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani su Canale 5.